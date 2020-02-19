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Солнце мое: Ева Лонгория восхитила стильным образом в самых модных очках нового сезона

Lite » Мода 19.02.2020 - 20:28
Солнце мое: Ева Лонгория восхитила стильным образом в самых модных очках нового сезона
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда красуется в новом образе

Ева Лонгория – одна из самых ярких личностей в мире шоу-бизнеса, которая регулярно радует новыми образами. 44-летняя знойная красотка привыкла показывать как луки для особых случаев, так и на каждый день. Не обходит стороной Ева и стильные мелочи, без которых ни один, даже самый продуманный, образ не будет казаться завершенным.

Солнце мое: Ева Лонгория восхитила стильным образом в самых модных очках нового сезонаЛонгория умеет составлять стильные образы (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева знает: солнцезащитные очки – та самая деталь, которая может легко спасти или «вытянуть» скучный или обычный образ. Или же сделать удачный просто потрясающим. Она, как и многие звезды, носит их круглый год. Но весной, которая уже совсем скоро, обновления требуют и аксессуары. Поэтому Лонгория решила показать подписчикам, какую форму и фирму она выбрала для нового жаркого сезона.

Солнце мое: Ева Лонгория восхитила стильным образом в самых модных очках нового сезона

Новые очки из коллекции Виктории Бекхэм (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса запостила селфи, где запечатлена в светлом костюме. Серый пиджак, белая блуза, любимая подвеска с именем сына, а также мелкие серьги – составляющие ее лука. Но именно солнцезащитные очки делают его необычным. Ева выбрала модель из новой коллекции Виктории Бекхэм – в пол-лица, с широкой у переносицы оправой, они отсылают к стилю самой бизнесвумен. Примерно в таких мы привыкли видеть Викторию последние несколько лет.

«Утро с солнцем. Спасибо, Виктория, за новые солнечные очки!», – написала Ева под фото. «Они просто восхитительны», «Вау», «Королева», – восхитились ее фолловеры.

Солнце мое: Ева Лонгория восхитила стильным образом в самых модных очках нового сезонаЕва готова к теплому сезону (фото: instagram.com/evalongoria)

По всей видимости, Бекхэм решила таким образом раскручивать свою новинку в сети. Напомним, она уже не раз применяла подобную тактику. К примеру, она вовсю рекламирует новую коллекцию одежды, которую недавно представила в Лондоне. Сначала Виктория послала чулки-ботфорты и набор косметики одной из самых популярных в сети персон – Ким Кардашьян. Растроганная знаменитость с удовольствием показала вещи своей многомиллионной армии фанатов. Еще один удачный ход для повышения продаж – использование вещей своего бренда для своей фотосессии. Недавно 45-летняя бизнесвумен украсила новую обложку греческого Vogue, где примерила несколько вещей собственного творения.

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