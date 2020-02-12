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Стильная с головы до ног: Ева Лонгория показала безупречный кэжуал-образ на каждый день

Lite » Мода 12.02.2020 - 21:21
Стильная с головы до ног: Ева Лонгория показала безупречный кэжуал-образ на каждый день
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Учимся у актрисы стильным сочетаниям

Ева Лонгория умеет составлять удачные образы и даже заслужила негласное звание иконы стиля. И если ее безупречные наряды для красных дорожек поклонники могут обсуждать регулярно, то повседневные аутфиты выпадают из поля зрения фанатов. Хотя они точно заслуживают пристального внимания! Взять хотя бы последний лук, который Ева запостила на своей Instagram-странице несколько часов назад.

Стильная с головы до ног: Ева Лонгория показала безупречный кэжуал-образ на каждый день

Ева в стильном образе на каждый день (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгория надела белый реглан с рукавами три четверти, который заправила в серые шерстяные брюки классического кроя. Такое и без того выгодное сочетание сделали максимально стильным яркие детали: коричневая сумочка на длинном ремешке, крупные серьги-кольца, часы и солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами.

Дополнили образ одна из самых модных причесок – высокий небрежный хвост на макушке с выпущенными прядями. Ева, по всей видимости, направляется на бизнес-встречу. Фото сделано посреди улицы, возле машины. "Тротуары – моя взлетно-посадочная полоса", – написала 44-летняя красавица.Стильная с головы до ног: Ева Лонгория показала безупречный кэжуал-образ на каждый день

Ева обожает высокий хвост (фото: instagram.com/evalongoria)

"Прекрасна", "восхитительна!", "так красива", "ты выглядишь потрясающе", "аутфит – просто бомба", – засыпали Еву комплиментами фанаты.

Стильная с головы до ног: Ева Лонгория показала безупречный кэжуал-образ на каждый день

Неудачный наряд Лонгории, по мнению фанатов (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, не все образы Лонгории имеют одинаковую популярность в сети. Так, недавно актрису настиг стильный провал. Так, фанаты раскритиковали в пух и прах ее образ total black, который составили мешковатого вида блуза с рукавами-фонариками и оверсайз-брюки, собранные на щиколотках. По мнению фолловеров, наряд ее совершенно не украсил, а даже наоборот – сделал вид звезды "Отчаянных домохозяек" весьма неряшливым.

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