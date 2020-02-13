Она совершенна! 44-летня Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой в облегающем комбинезоне

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса примерила облегающий наряд

Ева Лонгория известна своей точеной фигурой. Над тонкой талией, упругими ягодицами и стройными ногами актриса трудится в любую свободную минуту. Несколько часов назад знаменитая красотка опубликовала очередное фото в эффектном наряде, которое наглядно демонстрирует: оно того стоило!

Ева показала новый образ (фото: instagram.com/evalongoria)

44-летняя звезда надела облегающий черный комбинезон, который дополнила босоножками на умопомрачительных каблуках. Волосы она собрала в низкий хвост. На фото она позирует, повернувшись к камере спиной. А потому ее совершенное тело и плавные изгибы фигуры предстали перед фолловерами во всей красе. Лонгория наслаждается роскошным видом с крыши, вытянув руки над головой. «Тянуться к небу», – написала звезда под фото. «Ты выглядишь потрясающе», «вау», «горяча», «бомба!», – не могут сдержать эмоций фолловеры знаменитости.

Ева Лонгория выбрала новую любимую прическу (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, вчера, 12-го февраля, Ева показала свой новый образ из повседневной жизни. Интересно, что в последнее время актриса предпочитает новый стиль в прическе. Она все чаще отдает предпочтение не распущенным волосам, а дерзкому и стильному хвосту. Такая прическа сейчас популярна у звезд, блогеров и всех приближенных к фешн-индустрии. Берем на заметку!

Также Ева не упускает случая продемонстрировать семейную идиллию. В минувшие выходные она вместе с мужем и сыном отправилась в кафе, где весело провели воскресенье за играми и чтением книг. Малыш Санти уже заметно подрос и радует родителей своими способностями и веселым нравом. В помощью забавных фото Лонгория в который раз призналась в любви «своим любимым мальчикам Бастонам». Поклонники звезды в сети остались в восторге!