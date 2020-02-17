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Семейные традиции: Дэвид Бекхэм с детьми трогательно поддержали Викторию Бекхэм на показе

Lite » Мода 17.02.2020 - 11:20
Семейные традиции: Дэвид Бекхэм с детьми трогательно поддержали Викторию Бекхэм на показе
Дэвид Бэкхем с детьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

Вся семья по традиции в первом ряду

Дэвид Бекхэм никогда не пропускает модные шоу своей супруги Виктории. Как и ее дети: 20-летний Бруклин, 17-лений Роме, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер Севен. И в этом году традиции они не изменили. На показ, который состоялся в Лондоне 16-го февраля, дружное семейство пришло всем составом. Единственный, кто не наблюдал его с первого ряда, был Бруклин. Он сейчас находится в Мексике со своей девушкой Николой Пельтц. Также здесь отметились мама Виктории – Джеки Адамс, а также мама Дэвида Сандра Джоржина Уэст.

Семейные традиции: Дэвид Бекхэм с детьми трогательно поддержали Викторию Бекхэм на показеСемейные традиции: Дэвид Бекхэм с детьми трогательно поддержали Викторию Бекхэм на показеГлавные гости показа (фото: instagram.com/davidbeckham; instagram.com/victoriabeckham)

Как обычно, Instagram Дэвида и Виктории в этот день был просто засыпан общими трогательными снимками. Дэвид опубликовал фото с детьми до показа, написав: "Время шоу. Мои дети выглядят довольно круто сейчас… Мы скучаем по тебе, Бруклин". Они, к слову, в этот раз выбрали необычные наряды. Парни надели яркие свитшот и худи с принтом и светлые брюки, которые дополнили кедами и цепочками. А малышку Харпер вновь нарядили в длинное платье с цветочным принтом и черные колготки. Волосы она собрала в высокий хвост. На фото любимице всей семьи, как всегда, добавили ее фирменный "аксессуар" – корону.

Семейные традиции: Дэвид Бекхэм с детьми трогательно поддержали Викторию Бекхэм на показеСемейные традиции: Дэвид Бекхэм с детьми трогательно поддержали Викторию Бекхэм на показе

Харпер с бабушкой (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория в свою очередь запостила несколько семейных фото и поблагодарила близких за поддержку. Особенно много внимания привлек кадр, где позирует Дэвид с мамами. Бывший футболист сидит на диване, а по бокам от него – женщины. "Дэвид и две мамы на бэкстейдже Victoria Beckham. Так много поцелуев", – написала растроганная Виктория.

Семейные традиции: Дэвид Бекхэм с детьми трогательно поддержали Викторию Бекхэм на показе

Дэвид с мамами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, в последнее время Виктория делает упор на раскрутку своего бренда в сети, привлекая к єтому многих медийных персон. Так, в ее микроблоге стали появляться сестры Кардашьян-Дженнер. А перед показом она даже отправила Ким Кардашьян подарок: голубые сапоги с открытым носком, а еще косметический набор из коллекции собственного бренда. В благодарность Ким сняла видео для своих подписчиков, где продемонстрировала новинки.

Семейные традиции: Дэвид Бекхэм с детьми трогательно поддержали Викторию Бекхэм на показеВиктория и сестры Кардашьян (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Еще одна звезда, которая часто демонстрирует вещи Виктории – Ева Лонгория. Давняя подруга дизайнера старается лишний раз подчеркнуть, что выбирает вещи Виктории как для посещения светских ивентов, так и в повседневной жизни.

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