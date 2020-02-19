Сонце моє: Єва Лонгорія захопила стильним образом в наймодніших окулярах нового сезону

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка красується в новому образі

Єва Лонгорія – одна з найяскравіших особистостей у світі шоу-бізнесу, яка регулярно радує новими образами. 44-річна спекотна красуня звикла показувати як луки для особливих випадків, так і на кожен день. Не обходить стороною Єва і стильні дрібниці, без яких жоден, навіть найбільш продуманий образ не буде здаватися завершеним.

Лонгорія вміє складати стильні образи (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва знає: сонцезахисні окуляри – та сама деталь, яка може легко врятувати або «витягнути» нудний або звичайний образ. Або ж зробити вдалий просто приголомшливим. Вона, як і багато зірок, носить їх цілий рік. Але навесні, яка вже зовсім скоро, оновлення потребують і аксесуари. Тому Лонгорія вирішила показати послідовуачам, яку форму і фірму вона вибрала для нового спекотного сезону.

Нові окуляри з колекції Вікторії Бекхем (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса запостила селфі, де красується у світлому костюмі. Сірий піджак, біла блуза, улюблена підвіска з ім'ям сина, а також дрібні сережки – складові її лука. Але саме сонцезахисні окуляри роблять його незвичайним. Єва вибрала модель з нової колекції Вікторії Бекхем – в пів-обличчя, з широкою біля перенісся оправою, вони відсилають до стилю самої бізнесвумен. Приблизно в таких ми звикли бачити Вікторію останні кілька років.

«Ранок з сонцем. Дякую, Вікторіє, за нові сонячні окуляри!», – написала Єва під фото. «Вони просто чудові», «Вау», «Королева», – захоплювалися її фоловери.

Єва готова до теплого сезону (фото: instagram.com/evalongoria)

Скоріше за все, Бекхем вирішила таким чином розкручувати свою новинку в мережі. Нагадаємо, вона вже не раз застосовувала подібну тактику. Приміром, вона рекламує нову колекцію одягу, яку нещодавно представила в Лондоні. Спочатку Вікторія послала панчохи-ботфорти і набір косметики однієї з найпопулярніших в мережі персон – Кім Кардашьян. Розчулена знаменитість із задоволенням показала речі своєї багатомільйонній армії фанатів. Ще один вдалий хід для підвищення продажів – використання речей свого бренду для власної фотосесії. Нещодавно 45-річна бізнесвумен прикрасила нову обкладинку грецького Vogue, де приміряла кілька речей свого творіння.