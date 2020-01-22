Плюшевая красавица: Тина Кароль очаровала уютным домашним образом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица понизила градус соблазнительности и сделала ставку на женственность и романтичный взгляд

После бесчисленного фотопозирования в пикантных позах без белья и в полупрозрачных платьях, соблазнительно подчеркивающих идеальные формы украинской певицы, Тина Кароль похоже решила немного остепениться и порадовать подписчиков своего аккаунта в Instagram более уютными и нежными кадрами.

Недавно она опубликовала на своей странице в соцсетях фото в объемном теплом свитере, сделав основной акцент на лице и выразительном взгляде. Оттенок свитера был удачно подобран к цветотипу певицы, поэтому выгодно подчеркнул бездонные голубые глаза Тины. Макияж и укладку стилисты сделали в соответствии с форматом съемки — нюд и легкие волны, ниспадающие на плечи.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Интригующий выход Тины Кароль в полупрозрачном корсете на шоу Голос країни-10

Похоже певица действительно утомилась от слишком откровенных и соблазнительных публикаций и сменила образ обольстительницы на уютную и романтичную Тину.

"Домашний" образ украинской звезды невероятно понравился ее поклонникам, которые в комментариях отметили, что без красной помады, неизменной детали мейкапа знаменитости, она выглядит гораздо нежнее и милее. Кроме того они указали на сходство Тины с молодой Аллой Пугачевой и даже Барбарой Брыльской времен фильма "Ирония судьбы или с легким паром".

Плюшевая

У Дана свитер забрала?)

нежнятинка

Шикарная

Потрясающая

Такая тёплая!

Очень на снимке похожа на молодую Аллу Пугачеву

красота любимая

Белая Королева!!!

Такая милая и домашняя

Бубочка

кошечка

Вау, какая красивая, необыкновенная, нежная. Как буд то Барбара с "Иронии Судьбы". Такая красочная и чувственная!

Милашечка

нежная красавица

Стоит отметить, что кое-кто из поклонников предположил, что возможно данный свитер принадлежит Дану Балану, который давно уже оказывает знаки внимания артистке, а на фотоссесию он ей просто его одолжил.