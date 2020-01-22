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Плюшевая красавица: Тина Кароль очаровала уютным домашним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.01.2020 - 11:56
Плюшевая красавица: Тина Кароль очаровала уютным домашним образом
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица понизила градус соблазнительности и сделала ставку на женственность и романтичный взгляд

После бесчисленного фотопозирования в пикантных позах без белья и в полупрозрачных платьях, соблазнительно подчеркивающих идеальные формы украинской певицы, Тина Кароль похоже решила немного остепениться и порадовать подписчиков своего аккаунта в Instagram более уютными и нежными кадрами.

Недавно она опубликовала на своей странице в соцсетях фото в объемном теплом свитере, сделав основной акцент на лице и выразительном взгляде. Оттенок свитера был удачно подобран к цветотипу певицы, поэтому выгодно подчеркнул бездонные голубые глаза Тины. Макияж и укладку стилисты сделали в соответствии с форматом съемки — нюд и легкие волны, ниспадающие на плечи.

Плюшевая красавица: Тина Кароль очаровала уютным домашним образомФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Интригующий выход Тины Кароль в полупрозрачном корсете на шоу Голос країни-10

Похоже певица действительно утомилась от слишком откровенных и соблазнительных публикаций и сменила образ обольстительницы на уютную и романтичную Тину.

"Домашний" образ украинской звезды невероятно понравился ее поклонникам, которые в комментариях отметили, что без красной помады, неизменной детали мейкапа знаменитости, она выглядит гораздо нежнее и милее. Кроме того они указали на сходство Тины с молодой Аллой Пугачевой и даже Барбарой Брыльской времен фильма "Ирония судьбы или с легким паром".

  • Плюшевая
  • У Дана свитер забрала?)
  • нежнятинка
  • Шикарная
  • Потрясающая
  • Такая тёплая!
  • Очень на снимке похожа на молодую Аллу Пугачеву
  • красота любимая
  • Белая Королева!!!
  • Такая милая и домашняя
  • Бубочка
  • кошечка
  • Вау, какая красивая, необыкновенная, нежная. Как буд то Барбара с "Иронии Судьбы". Такая красочная и чувственная!
  • Милашечка
  • нежная красавица

Стоит отметить, что кое-кто из поклонников предположил, что возможно данный свитер принадлежит Дану Балану, который давно уже оказывает знаки внимания артистке, а на фотоссесию он ей просто его одолжил.

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