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Сяюча Тіна Кароль схвилювала сексуальними вигинами в "космічній" сукні

Lite » Мода 23.01.2020 - 16:45
Сяюча Тіна Кароль схвилювала сексуальними вигинами в "космічній" сукні
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка виглядало одночасно стримано і сексуально

Тіна Кароль останнім часом все частіше робить ставку на свою сексуальність, і незмінно виграє. В Instagram українська поп-діва часто публікує пікантні фото в неймовірних вбраннях і хвилюючих позах, не втомлюючись дражнити своїх шанувальників. Приміром, нещодавно вона з'явилася перед підписниками в одному короткому кардигані, оголивши спину і стрункі ніжки. А цього разу Тіна сфотографувалася в більш стриманому, але не менше сексуальному образі – "космічному" вбранні від українського бренду.

"Стьобана" сукня відтінку металік з асиметричним подолом з нової весняно-літньої колекції GUDU в точності повторює форми поп-діви. Хоч вбрання і повністю закрите, воно підкреслює всі достоїнства фігури співачки. Вона доповнила сяючий образ срібними туфлями від Yves Saint Laurent.

Її волосся пукладене в традиційні природні хвилі і акуратно заколоте з одного боку. До речі, в цьому ж вбранні зірка засвітилася в кліпі на композицію "Иди на жизнь".

Сяюча Тіна Кароль схвилювала сексуальними вигинами в &quot;космічній&quot; сукні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни буквально втратили мову – їх захопила і сяюча сукню зірки, і її образ в цілому.

  • Дуже гарна
  • Чим скромніше, тим сексуальніше
  • Дуже красиво
  • Неперевершена
  • Королева
  • Ві неймовірна!
  • Шикарна
  • Ти як бенгальський вогонь
  • Вау, яке плаття. Напевно, важке
  • Ти чарівна! Примадонна України! Будь щаслива!
  • Чарівна
  • Дівчина-мрія

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала сексуальний образ в пікантному вбранні з корсетним ліфом, в якому красувалася у першому випуску проекту Голос країни 10.

Спокуслива Тіна Кароль блищала на презентації Голосу країни 10 в напівпрозорому корсеті Сяюча Тіна Кароль викликала фурор екстремальним декольте в сукні за 10 000 гривень
Новини України Тіна Кароль
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