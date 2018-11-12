В сети набирает популярность странный новый тренд - цветные зубы

Фото: цветные зубы (коллаж РБК-Украина)

Создателем нового веяния является американский бренд Chrom

В популярной социальной сети Instagram набирает популярность новый довольно странный тренд - цветные зубы. Девушки разукрашивают их под цвет своего настроения, наряда или лака для ногтей, пишет Her World.

Такое нововведение предложила американская косметическая марка Chrom, которая на своей странице в Instagram предложила клиентам придать эмали новый оттенок с помощью специального лака.

Фото: цветные зубы (instagram.com/chromtoothpolish)

По словам производителей, он не имеет ни вкуса, ни аромата и является совершенно безопасным для зубной эмали. Он не смывается во время еды и держится сутки. Лак легко удалить с помощью обычной зубной пасты.

Фото: цветные зубы (instagram.com/chromtoothpolish)

На данный момент в палитре бренда 10 оттенков: от пастельных до кислотных, а также цвета с металлическим блеском.

Фото: цветные зубы (instagram.com/chromtoothpolish)

Напомним, блогер раскрутил несуществующий бренд на Парижской неделе моды. Он создал сайт бренда, сделал визитки, приобрел несколько пар джинсов этого бренда и отправился на Парижскую неделю моды. Блогер активно раздавал свои визитки, общался с моделями, веселился и появлялся на разных вечеринках в образе Певиани.

Ранее мы писали, как менялась женская красота на протяжении десятилетий.

Отметим, что Рианна в образе невесты позировала в нижнем белье.

Видео: РБК-Украина