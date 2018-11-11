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Парижская неделя моды: блогер раскрутил несуществующий бренд

Lite » Стиль и мода 11.11.2018 - 17:20

Видео: (youtube.com/[QUEENSxPAPALAM])

Georgio Paviani — несуществующий бренд одежды, который продается на рынках Европы. Блогер приобрел несколько пар джинсов Georgio Paviani и отправился на Парижскую неделю моды, где стал всеобщим обожателем и раскрутил бренд в кругах модной элиты. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube-канале VICE.

Блогер рассказал, что он очень увлекся псевдобрендами и больше всего его привлек Georgio Paviani. Тогда он решил стать этим Джоджио Певиани и принести этому бренду максимальную известность.

Он создал сайт бренда, сделал визитки, приобрел несколько пар джинсов этого бренда и отправился на Парижскую неделю моды. Блогер активно раздавал свои визитки, общался с моделями, веселился и появлялся на разных вечеринках в образе Певиани.

Блогер решил найти настоящего Джоджио Певиани, чтоб познакомиться с создателем бренда. И он его нашел. Им оказался владелец одной из лавок в Лондоне. Блогер приготовил для его бренда фотосессию со всемирно известными моделями.

Ранее мы писали, как менялась женская красота на протяжении десятилетий.

Напомним, что в столице стартовала детская неделя моды.

Видео: (video.rbc.ua)

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