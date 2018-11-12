У мережі набирає популярність дивний новий тренд - кольорові зуби

Творцем нового віяння є американський бренд Chrom
У популярній соціальній мережі Instagram набирає популярність новий досить дивний тренд - кольорові зуби. Дівчата прикрашають їх під колір свого настрою, наряду або лаку для нігтів, пише Her World.
Таке нововведення запропонувала американська косметична марка Chrom, яка на своїй сторінці в Instagram запропонувала клієнтам надати емалі новий відтінок за допомогою спеціального лаку.
Фото: кольорові зуби (instagram.com/chromtoothpolish)
За словами виробників, він не має ні смаку, ні аромату і є абсолютно безпечним для зубної емалі. Він не змивається під час їжі й тримається добу. Лак легко видалити за допомогою звичайної зубної пасти.
Фото: кольорові зуби (instagram.com/chromtoothpolish)
На даний момент в панелі бренду 10 відтінків: від пастельних до кислотних, а також кольору з металевим блиском.
Фото: кольорові зуби (instagram.com/chromtoothpolish)
Нагадаємо, блогер розкрутив неіснуючий бренд на Паризькому тижні моди. Він створив сайт бренду, зробив візитки, придбав кілька пар джинсів цього бренду і відправився на Паризький тиждень моди. Блогер активно роздавав свої візитки, спілкувався з моделями, веселився і з'являвся на різних вечірках в образі Певиани.
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Відео: РБК-Україна