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У мережі набирає популярність дивний новий тренд - кольорові зуби

Lite » Стиль і мода 12.11.2018 - 17:03
У мережі набирає популярність дивний новий тренд - кольорові зуби
Фото: кольорові зуби (колаж РБК-Україна)

Творцем нового віяння є американський бренд Chrom

У популярній соціальній мережі Instagram набирає популярність новий досить дивний тренд - кольорові зуби. Дівчата прикрашають їх під колір свого настрою, наряду або лаку для нігтів, пише Her World.

Таке нововведення запропонувала американська косметична марка Chrom, яка на своїй сторінці в Instagram запропонувала клієнтам надати емалі новий відтінок за допомогою спеціального лаку.

У мережі набирає популярність дивний новий тренд - кольорові зуби

Фото: кольорові зуби (instagram.com/chromtoothpolish)

За словами виробників, він не має ні смаку, ні аромату і є абсолютно безпечним для зубної емалі. Він не змивається під час їжі й тримається добу. Лак легко видалити за допомогою звичайної зубної пасти.

У мережі набирає популярність дивний новий тренд - кольорові зуби

У мережі набирає популярність дивний новий тренд - кольорові зубиФото: кольорові зуби (instagram.com/chromtoothpolish)

На даний момент в панелі бренду 10 відтінків: від пастельних до кислотних, а також кольору з металевим блиском.

 

Фото: кольорові зуби (instagram.com/chromtoothpolish)

Нагадаємо, блогер розкрутив неіснуючий бренд на Паризькому тижні моди. Він створив сайт бренду, зробив візитки, придбав кілька пар джинсів цього бренду і відправився на Паризький тиждень моди. Блогер активно роздавав свої візитки, спілкувався з моделями, веселився і з'являвся на різних вечірках в образі Певиани.

Раніше ми писали, як змінювалася жіноча краса протягом десятиліть.

Зазначимо, що Ріанна в образі нареченої позувала в нижній білизні.

Відео: РБК-Україна

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