Рианна в образе невесты позировала в нижнем белье

Фото: Рианна (коллаж РБК-Украина)

Певица продвигает свою бельевую марку Savage x Fenty

30-летняя американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения Рианна, которая на днях закрыла своим показом Неделю моды в Нью-Йорке, восхитила поклонников новым фото. Звезда приняла участие в съемках рекламной кампании Savage x Fenty, новые кадры которой появились совсем недавно.

Отметим, что певица стала амбассадором бренда и активно его продвигает.

На новом снимке Рианна предстала в образе невесты, позируя в белом кружевном белье и фате.

Фото: Рианна (instagram.com/savagexfenty)

Свой образ артистка дополнила красивыми украшениями.

Рианна также снялась в пикантном видео, в котором подробно продемонстрировала всю "магию" кампейна.

По словам певицы, коллекция Savage x Fenty создана для женщин разных типов внешности, чтобы каждая могла выглядеть красиво и соблазнительно. На подиуме Рианне помогали донести эту мысль девушки разных параметров и оттенков кожи, в том числе и сестры Белла и Джиджи Хадид.

Ранее РиРи уже делилась несколькими снимками с рекламной кампании марки.

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Напомним, ранее известная певица Рианна рассказала, как выбирает одежду и продумывает свой образ.

Кстати, модели с формами рассказали, как сейчас работается в Украине.

Видео: РБК-Украина

