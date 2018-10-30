Рианна в образе невесты позировала в нижнем белье

Певица продвигает свою бельевую марку Savage x Fenty
30-летняя американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения Рианна, которая на днях закрыла своим показом Неделю моды в Нью-Йорке, восхитила поклонников новым фото. Звезда приняла участие в съемках рекламной кампании Savage x Fenty, новые кадры которой появились совсем недавно.
Отметим, что певица стала амбассадором бренда и активно его продвигает.
На новом снимке Рианна предстала в образе невесты, позируя в белом кружевном белье и фате.
Фото: Рианна (instagram.com/savagexfenty)
Свой образ артистка дополнила красивыми украшениями.
Рианна также снялась в пикантном видео, в котором подробно продемонстрировала всю "магию" кампейна.
По словам певицы, коллекция Savage x Fenty создана для женщин разных типов внешности, чтобы каждая могла выглядеть красиво и соблазнительно. На подиуме Рианне помогали донести эту мысль девушки разных параметров и оттенков кожи, в том числе и сестры Белла и Джиджи Хадид.
Ранее РиРи уже делилась несколькими снимками с рекламной кампании марки.
Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)
Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)
Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)
Напомним, ранее известная певица Рианна рассказала, как выбирает одежду и продумывает свой образ.
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Видео: РБК-Украина