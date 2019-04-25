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В сексуальном образе в Париже: роскошная Ирина Шейк блистает на вечеринке Jean Paul Gaultier

Lite » Мода 25.04.2019 - 12:06
В сексуальном образе в Париже: роскошная Ирина Шейк блистает на вечеринке Jean Paul Gaultier
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель отметила запуск нового аромата

Ирина Шейк, которая стала лицом нового аромата Jean Paul Gaultier Scandal a Paris, на днях отправилась в Париж. По своему обыкновению, звезда не стала распространяться о цели посещения французской столицы. Зато опубликовала говорящее за себя фото: Ирина позирует на балконе отеля фоне Триумфальной арки в черном брючном костюме в мелкую полоску и с огромным флаконом нового аромата в руках. "Привет, Париж! И с днем рождения, Жан-Поль!" (24 апреля знаменитому дизайнеру исполнилось 67 лет).

По всей видимости, 33-летняя красавица прибыла на вечеринку, посвященную запуску парфюма. Событие супермодель широко осветила в своих сториз. Она показывала тщательную подготовку, начиная от нанесения золотой маски для кожи до создания макияжа, а затем демонстрировала массу фото и видео с самого события.

Ирина Шейк

Ирина Шейк готовится к вечеринке (фото: instagram.com/irinashayk) 

Ирина Шейк на вечеринке Jean Paul Gaultier

Роскошная Ирина Шейк на вечеринке Jean Paul Gaultier (фото: instagram.com/irinashayk)

Помимо "виновников торжества": Шейк и Готье, здесь собралось множество знаменитостей, включая нового "ангела" Victoria’s Secret Алексину Грэм. Ивент прошел в роскошном ресторане, декорированном символичными для аромата деталями.

Ирина Шейк и Алексина Грэм 

Ирина Шейк и Алексина Грэм (фото: Jean Paul Gaultier)

Помимо многочисленных угощений, для гостей подготовили и настоящее шоу с участием профессиональных артистов, которые подготовили массу откровенных номеров. Так, одной из главных звезд вечера была американская транссексуальная актриса Аллана Старр.

Ирина Шейк и Аллана Старр 

Ирина Шейк и Аллана Старр 

В сексуальном образе в Париже: роскошная Ирина Шейк блистает на вечеринке Jean Paul Gaultier

В сексуальном образе в Париже: роскошная Ирина Шейк блистает на вечеринке Jean Paul Gaultier

Но сама Шейк, разумеется, блистала ярче всех. Она была одета в длинный черный пиджак с высокими разрезами и глубоким декольте, открывающими роскошные длинные ноги и пышную грудь модели. Дополнили сексуальный образ утонченные лодочки на шпильке и гладкая укладка, не отвлекающая внимание от чувственного макияжа в нейтральных тонах. Ирина с удовольствием фотографировалась со всеми желающими, танцевала и даже стала за диджейский пульт.

Интересно, что одной из звезд рекламной кампании стала украинская модель Алла Костромичева. Но сама девушка, по всей видимости, на вечеринке не присутствовала.

Алла Костромичева

Алла Костромичева в рекламной кампании Jean Paul Gaultier

Напомним, ранее Ирина Шейк показала редкое семейное фото с сестрой и племянниками. Супермодель поздравила старшую сестру Татьяну с днем рождения.

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