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У сексуальному образі в Парижі: розкішна Ірина Шейк блищить на вечірці Jean Paul Gaultier

Lite » Мода 25.04.2019 - 12:06
У сексуальному образі в Парижі: розкішна Ірина Шейк блищить на вечірці Jean Paul Gaultier
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель відсвяткувала запуск нового аромату

Ірина Шейк, яка стала обличчям нового аромату Jean Paul Gaultier Scandal a Paris, днями вирушила до Парижа. За своїм звичаєм, зірка не стала поширюватися про мету відвідування французької столиці. Зате опублікувані фото говорять за себе: Ірина позує на балконі готелю на тлі Тріумфальної арки в чорному брючному костюмі в дрібну смужку і з величезним флаконом нового аромату в руках. "Привіт, Париж! І з днем народження, Жан-Поль!" (24 квітня знаменитому дизайнерові виповнилося 67 років).

По всій видимості, 33-річна красуня прибула на вечірку, присвячену запуску парфуму. Подію супермодель широко висвітлила у своїх сторіз. Вона показувала ретельну підготовку, починаючи від нанесення золотої маски для шкіри до створення макіяжу, а потім демонструвала масу фото і відео з самої події.

Ірина Шейк

Ірина Шейк готується до вечірки (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина Шейк на вечірці Jean Paul Gaultier

Розкішна Ірина Шейк на вечірці Jean Paul Gaultier (фото: instagram.com/irinashayk)

Крім "винуватців торжества": Шейк і Готьє, тут зібралося безліч знаменитостей, включаючи нового "ангела" Victoria's Secret Алексіну Грем. Івент пройшов в розкішному ресторані, декорованому символічними для аромату деталями.

Ірина Шейк і Алексіна Грем

Ірина Шейк і Алексіна Грем (фото: Jean Paul Gaultier)

Крім численних страв, для гостей підготували і справжнє шоу за участю професійних артистів, які підготували масу відвертих номерів. Так, однією з головних зірок вечора була американська трансексуальна актриса Аллана Старр.

Ірина Шейк і Аллана Старр

Ірина Шейк і Аллана Старр

У сексуальному образі в Парижі: розкішна Ірина Шейк блищить на вечірці Jean Paul Gaultier

У сексуальному образі в Парижі: розкішна Ірина Шейк блищить на вечірці Jean Paul Gaultier

Але сама Шейк, зрозуміло, сяяла яскравіше за всіх. Вона була одягнена в довгий чорний піджак з високими розрізами і глибоким декольте, що відкриває розкішні довгі ноги і пишні груди моделі. Доповнили сексуальний образ витончені човники на шпильці і гладка зачіска, не відволікає увагу від чуттєвого макіяжу в нейтральних тонах. Ірина із задоволенням фотографувалася з усіма охочими, танцювала і навіть стала за діджейський пульт.

Цікаво, що однією із зірок рекламної кампанії стала українська модель Алла Костромічева. Але сама дівчина, по всій видимості, на вечірці не була присутня.

Алла Костромічева

Алла Костромічева в рекламній кампанії Jean Paul Gaultier

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк показала рідкісне сімейне фото із сестрою і племінниками. Супермодель привітала старшу сестру Тетяну з днем народження.

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