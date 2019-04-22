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"Все красотки": Ирина Шейк показала редкое семейное фото с сестрой и племянниками

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 12:26
"Все красотки": Ирина Шейк показала редкое семейное фото с сестрой и племянниками
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Также на фото - племянники Ирины

Ирина Шейк крайне редко балует многомиллионную армию поклонников (около 12 млн подписчиков в сети instagram) фото и уж тем более видео со со своими родными. В этом вопросе 33-летняя супермодель очень закрытый человек. Она никогда не публикует фото своего ребенка и даже не делиться снимками с именитым супругом – актером Брэдли Купером. Хотя казалось бы, Шейк и Купер – публичные личности, и могли бы хоть ежедневно публиковать фото вместе. Но нет, пара тщательно скрывает от посторонних совместную жизнь.

Не удивительно, что поклонники назвали настоящим "подарком" недавнюю серию фото, опубликованных Ириной.

Так, на своей instagram-страничке Шейк показала несколько снимков со своей старшей сестрой Татьяной. Отмечается, что Татьяна 22 апреля празднует день рождения, с чем и поздравила ее младшая сестра.

Ирина Шейк с сестрой

Ирина Шейк со старшей сестрой и племянниками (фото: instagram.com/irinashayk)

На фото также запечатлены племянники Ирины Шейк. Семья находится в каком-то парке аттракционов. Еще на нескольких снимках Шейк сделала парочку селфи с сестрой. Хотя не исключено, что снимки были сделаны ранее. Просто в связи с праздником супермодель решила "поднять архивы".

Конечно же, свой пост Ирина сопроводила поздравлением и даже с юмором.

"С днем рождения, моя сестра! С днем рождения, крыска", - пишет Ирина.

&quot;Все красотки&quot;: Ирина Шейк показала редкое семейное фото с сестрой и племянниками

Ирина Шейк

Ирина Шейк со старшей сестрой (фото: instagram.com/irinashayk)

Подписчики Ирины также поспешили присоединиться к поздравлениям. Также очень многие отметили, что Ирина и Татьяна очень похожи друг на друга. А некоторые, кстати, даже удивились тому факту, что у Ирины есть сестра. Это еще одно подтверждение том, как редко супермодель говорит о своей семейной жизни.

  • "Вау! У тебя есть сестра? Так похожи!"
  • "Красивая семья"
  • "А сестричка ничуть не хуже Шейк) Красавицы!"
  • "А прикиньте - они могли бы быть как сестры Хадид, только круче"
  • "Красивая сестрёнка! Хорошая порода!)"
  • "У вас и племянница красоткой какой растёт"
  • "Девочка слева просто сумасшедшей Красоты"
  • "Ирина, это очень здорово иметь рядом такого близкого человека, как Вы с сестрой!"
  • "Сладенькая девушка!)"
  • "У тебя прекрасная сестра, Ирин! Добрая, красивая, скромная. Всегда берегите эту трепетную любовь между вами! А Татьяну с Новым для неё годом! Процветания"
  • "Сестра - копия Орнелла Мути"

Напомним, ранее Ирина Шейк поделилась соблазнительным снимком с моря. Супермодель отправилась на долгожданный отдых. 

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