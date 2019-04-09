Горячая женщина: Ирина Шейк похвасталась роскошным телом в новом купальнике

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель продолжает подогревать интерес к дружбе с Рикардо Тиши

Ирина Шейк – активный пользователь Instagram. Она часто радует поклонников разнообразными постами. На ее странице всегда можно найти массу новых кампаний, в которых она участвует, фото со съемок, подиумных луков и вполне жизненных селфи. Единственное, что не любит выставлять на показ звезда – личную жизнь и семью.

Она крайне редко постит фото со своим возлюбленным Брэдли Купером, а 2-летнюю дочь и вовсе скрывает от чужих глаз. А вот тему дружбы со своими знаменитыми друзьями она просто обожает: Ирина регулярно поздравляет моделей, дизайнеров и других известных личностей с днем рождения, упоминает их в сториз и признается в любви. Тема же взаимной привязанности знойной красотки и Рикардо Тиши (креативный директор Burberry) и вовсе стала одной из самых обсуждаемых в сети.

Так, на днях супермодель взбудоражила общественность "постельными" снимками с итальянским модельером, а несколько часов назад продолжила начатую тему. Новый пост Ирины вновь затронул знаменитого дизайнера. На фото Шейк позирует в трехцветном бикини с новым принтом Burberry, которое полной мерой демонстрирует роскошное тело звезды.

Соблазнительная Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Фото сделано в лучших традициях пляжных снимков: солнце, песок, никакого макияжа, расслабленная атмосфера и сексуальная поза. Судя по хэштегам, кадр сделан давно. "Когда ты получаешь новый купальник от Burberry от Рикардо Тиши...", – подписала пост Ирина.

Фолловеры, которые обожают "горячие" фото Ирины, тут же засыпали ее комментариями. К слову, в этот раз они оставили тему Брэдли и переключились на красоту Ирины: "Возможно, самая горячая женщина на планете", "Самый красивый ангел", "Шикарная Ирина", "Идеальна", "Фигура супер", "Очень горячая!", "Совершенная"…

Нужно признать, что образ соблазнительной красотки к лицу Шейк и его часто используют знаменитые бренды. К примеру, недавно Ирина стала лицом нового аромата Scandal a Paris от Jean Paul Gaultier. Рекламная кампания парфюма, знаменитого своей чувственностью, в этот раз носит еще более провокационный характер. Так что в ближайшее время мы наверняка увидим Ирину в новых сексуальных образах.

Напомним, ранее "богиня кэжуала" стильная Ирина Шейк блистала на обложке бразильского Vogue.