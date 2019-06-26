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Сама женственность: Кейт Миддлтон покорила сеть романтичным летним образом и жизнерадостностью


Герцогиня Кембриджская получила новый титул

Кейт Миддлтон, которая, как известно, пользуется особым расположением Елизаветы II, получила от нее очередной «подарок». Герцогиня Кембриджская стала новым патроном Королевского фотографического сообщества, основанного еще в 1853-м году. Ранее должность занимала сама королева, отдав этому делу 67 лет жизни. Как известно, Кейт давно увлекается фотографией, и для нее новое звание стало огромной честью и радостью. К тому же данная организация является благотворительной, что также не чуждо Миддлтон. В рамках своей деятельности герцогиня будет помогать развитию фотоискусства среди молодежи.

Новый женственный образ к лицу Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

«Обучение фотографии – это увлекательный способ помочь молодым людям развить уверенность и самовыражение, а также обрести новые навыки…», – написали вдохновленное послание на странице Королевской семьи в Instagram.

Кейт обожает фотографировать (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вчера, 25 июня, состоялся первый мастер-класс, который посетила Кейт. Для выхода в свет она выбрала легкий летний наряд. Довольно простой образ, тем не менее, сделал ее максимально женственной и «своей» среди студентов, посетивших событие. Платье-миди с оборкой по краю и пышными рукавами-фонариками, сшитое из мягкой ткани с растительным принтом зеленовато-бежевого оттенка она дополнила желтыми босоножками на танкетке со шнуровкой от Castaner. Лук получился весьма гармоничным еще и благодаря завитым в локоны волосам, свободно спадающим по плечам. А также аксессуарам, гармонирующим с легким летним образом. В своей привычной манере герцогиня мило общалась со всеми пришедшими и с удовольствием фотографировалась.

Общение с детьми – самая приятная "обязанность" для Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Новый образ 37-летней иконы стиля большинство порталов признали весьма удачным. Впрочем, редко когда герцогиня разочаровывает своим выбором многочисленных фанатов и модных критиков. Несмотря на любовь к бюджетным маркам и повторным выходам в одних и тех же платьях Кейт остается одной из самых стильных среди дам высшего света и жен политических лидеров.  

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