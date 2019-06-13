Белая королева: топ-3 восхитительных образа Кейт Миддлтон в светлых тонах

Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцогиня Кембриджская вдохновляет перейти на светлую сторону

Кейт Миддлтон в последнее время радует нарядами один другого краше. И особенно ей к лицу образы в светлых тонах. Вспоминаем самые роскошные луки признанной иконы стиля, которые точно стоит взять на заметку при формировании летнего гардероба.

Платье миди от Barbara Casasola

Кейт Миддлтон на гала-ужине Action on Addiction (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Вчера вечером, 12 июня, Кейт отправилась на гала-ужин организации Action on Addiction, патроном которой является. Она занимается помощью наркозависимым людям и их семьям. На мероприятии Миддлтон выступила с торжественной речью, а также пообщалась с поварами, бывшими пациентами. Дело в том, что одна из целей Action on Addiction – вести своих клиентов, помогая найти себя и развиваться профессионально после преодоления зависимостей. Для такого ивента герцогиня выбрала восхитительный наряд от Barbara Casasola, который возглавляет наш парад. Длинное белое платье в тонкую продольную и поперечную полоску с открытыми плечами подчеркнуло все козыри фигуры Кейт: ее тонкую талию, идеальные пропорции и эффектную внешность. Дополнили наряд блестящие лодочки на шпильках Jimmy Choo , маленький серебристый клатч Wilbur & Gussie, а также крупные серьги.

Пальто Catherine Walker

Кейт восхищает стильным нарядом на параде конной гвардии (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

6 июня в Великобратании состоялся Horse Guards Parade – парад конной гвардии, главной звездой которого стала Кейт. 37-летняя герцогиня одела приталенное пальто строгого силуэта Catherine Walker, которое идеально дополнили бежевые лодочки и коричневый клатч. Серьги с жемчугом, брошь-трилистник, убранные в низкую укладку волосы – каждая деталь образа говорила о том, что звание иконы стиля Кейт получила не просто так.



Платье от Alexander McQueen

Нежные образы к лицу герцогине (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

В прошлые выходные в Лондоне состоялся парад в честь 93-летия королевы Елизаветы II. Торжество собрало всех членов королевской семьи, в том числе Меган Маркл и принца Гарри. Конечно же, событие не могли пропустить и графья Кембриджские. Причем Кейт подготовилась тщательно. На парад она пришла в светло-желтом платье от одного из своих излюбленных брендов Alexander McQueen. Элегантное и нежное, оно подчеркнуло женственность и свежесть Кейт. Свою роль сыграли и аксессуары: очаровательная шляпка с объемными цветами от Philip Treacy, а также жемчужные серьги.