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Сама жіночність: Кейт Міддлтон підкорила мережу романтичним літнім образом і життєрадісністю


Герцогиня Кембриджська отримала новий титул

Кейт Міддлтон, яка, як відомо, користується особливою пошаною Єлизавети II, отримала від неї черговий «подарунок». Герцогиня Кембриджська стала новим патроном Королівського фотографічного співтовариства, заснованого ще в 1853-му році. Раніше займала посаду сама королева, віддавши цій справі 67 років життя. Як відомо, Кейт давно захоплюється фотографією, і для неї нове звання стало величезною честю і радістю. До того ж дана організація є благодійною, що також близько Міддлтон. В рамках своєї діяльності герцогиня буде допомагати розвитку фотомистецтва серед молоді.

Новий жіночний образ до обличчя Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

«Навчання фотографії – це захоплюючий спосіб допомогти молодим людям розвинути впевненість і самовираження, а також знайти нові навички...», – написали натхненне послання на сторінці Королівської сім'ї в Instagram.

Кейт обожнює фотографувати (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вчора, 25 червня, відбувся перший майстер-клас, який відвідала Кейт. Для виходу в світ вона вибрала легкий літній наряд. Досить простий образ, тим не менш, зробив її максимально жіночною і «своєю» серед студентів, які відвідали подію. Сукню-міді з оборкою по краю і пишними рукавами-ліхтариками, зшиту з м'якої тканини з рослинним узором зеленувато-бежевого відтінку вона доповнила жовтими босоніжки на танкетці зі шнурівкою від Castaner. Лук вийшов дуже гармонійним ще й завдяки закрученому у локони волоссю, що вільно спадало по плечах. А також аксесуарам, що гармоніювали з легким літнім образом. У своїй звичній манері герцогиня мило спілкувалася з усіма, хто пришов, і з задоволенням фотографувалася.

Спілкування з дітьми – найприємніший "обов'язок" для Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Новий образ 37-річної ікони стилю більшість порталів визнали досить вдалим. Втім, рідко коли герцогиня розчаровує своїм вибором численних фанатів і модних критиків. Незважаючи на любов до бюджетних марок та повторних виходів в одних і тих же сукнях Кейт залишається однією з найбільш стильних серед дам вищого світу і дружин політичних лідерів.

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