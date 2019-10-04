Сама женственность: Елена Зеленская блистает в стильном наряде трендового оттенка

Елена Зеленская, первая леди Украины, вчера, 3 октября, посетила выставку "История сквозь лица". Проект был организован Всеукраинским благотворительным фондом "Заради тебе" в Офисе президента, чтобы напомнить о подвигах украинцев, которые прятали и спасали евреев во время Второй мировой войны. На мероприятии она показала новый стильный образ.

Елена на мероприятии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для такого случая первая леди выбрала образ достаточно строгий, но в то же время женственный и стильный. Елена надела черные классические брюки с высокой посадкой и блузу с длинными лентами трендового ярко-зеленого оттенка. К слову, недавно любовь к этому цвету продемонстрировала и Кейт Миддлтон. Дополнили образ жены президента Украины классические туфли, а также лаконичные серьги с камнями и кольцо. Последний штрих – легкий макияж в естественных оттенках, а также объемная укладка.

Елена и Владимир Зеленский на встрече (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сегодня я участвовала в открытии выставки "История сквозь лицо", на которой были представлены портреты украинских Праведников народов мира. Это люди, которые спасали и прятали евреев во время Второй мировой войны и Холокоста. Люди, которые подвергали опасности себя, чтобы протянуть руку помощи еврейским друзьям, соседям, друзьям, а иногда – и полным незнакомцам. Я задаю себе вопрос, на который не могу дать честного ответа: а что сделала бы я? Что бы я сделала, если бы смотрела на людей, которые понимают, что идут навстречу смерти? Рискнула бы я своей жизнью, жизнью своих детей, своей семьи для того, чтобы спасти чью-то? Мне очень хотелось бы сказать, что да. Низкий поклон Праведникам за то, что их семьи тогда поставили человечность выше своей жизни. И я больше всего на свете хочу, чтобы такие трагедии никогда не повторялись. Потому что страшнее не может быть ничего", – написала Елена проникновенный текст под своим постом в Instagram.

Поклонники высоко оценили как выставку, так и наряд Елены. Напомним, первая леди регулярено радует фолловеров стильными выходами.