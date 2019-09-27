Во всех нарядах хороша: самые стильные выходы Елены Зеленской в США

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Подводим стильный итог образов первой дели

Елена Зеленская и ее стиль – главная тема для обсуждений всех порталов страны. Пока первая леди Украины сопровождает мужа в Америке, она уже сумела продемонстрировать массу необычных образов. Мы предлагаем еще раз остановиться на самых удачных.

Розовый в свет

Елена Зеленская в первый день (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Розовый – жизнерадостный оттенок, который отлично смотрится даже на официальных мероприятиях. Его часто используют первые леди, включая Меланию Трамп, но на Елене, роскошной блондинке, он смотрелся особо выгодною. В жакете от с необычным вырезом от украинского дизайнера ARTEMKLIMCHUK она появилась в первый день и тут же произвела фурор. Он отлично сочетался с юбкой-трапецией и туфлями на невысоком каблуке. Сколько стоит такой наряд, точно не известно, так как вещь шилась на заказ.

Голубая волна

Елена на обеде первых леди (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Еще один наряд в нежных тонах – костюм-тройка голубого оттенка, который Елена надела на обеде первых леди Fashion 4 Development. Позже в нем она отправилась на прогулку по Нью-Йорку, посетив Метрополитен-музей. Необычный крой, стильные детали и цвет, укоторый отлично освежал, – вот лишь главные его козыри. К слову, голубой – один из любимых оттенков первой леди Украины. К примеру, все помнят стильный костюм, который она показала в Париже.

Строгая классика

Самый строгий образ Елены (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Во время выступления Владимира на сессии генеральной ассамблеи ООН Елена пришла в строгом наряде: объемный жакет, длинное молочного оттенка платье, а также туфли на невысоком каблуке. Сдержанная черно-белая гамма образа как нельзя лучше разбавилась золотистыми аксессуарами. Елена выглядела элегантно и стильно. За что заслужила массу позитивных отзывов от поклонников и модных критиков.