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Синий ей к лицу: Елена Зеленская восхитила новым ярким образом и необычной укладкой

Lite » Мода 01.10.2019 - 14:31
Синий ей к лицу: Елена Зеленская восхитила новым ярким образом и необычной укладкой
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди показала сразу два образа в синем оттенке

Елена Зеленская, наряды которой в Америке стали главной темой последних дней на всех порталах, по возвращении в Украину не устает приятно удивлять поклонников своего стиля. Первая леди в этот раз сделала ставку на жизнерадостный синий.

Как известно, 30 сентября, в Киев прилетел весьма необычный гость – голливудский актер Том Круз. Главная причина столь неожиданного визита – встреча с президентом Украины (Владимир Зеленский лично пригласил Тома), а также просмотр и обсуждение локаций для съемок очередного кинопроекта. Новость о появлении Круза в Киеве уже облетела сеть. Особенно его детали: Том успел отметиться на нескольких станциях киевского метрополитена и, конечно же, попасть в камеры прохожих.

Синий ей к лицу: Елена Зеленская восхитила новым ярким образом и необычной укладкойТом Круз на встрече с Владимиром Зеленским (фото: Офис президента)

Президент Украины рассказал голливудскому гостю о своем киноопыте. Еще одна тема, которой коснулись на встрече – закон о компенсации иностранным производителям, которые снимают кино об Украине. Таким образом, правительство надеется дать толчок развитию индустрии.

Синий ей к лицу: Елена Зеленская восхитила новым ярким образом и необычной укладкой

Синий ей к лицу: Елена Зеленская восхитила новым ярким образом и необычной укладкой

Владими и Елена Зеленские, Том Круз (фото: Офис президента; instagram.com/olenazelenska_official)

На встречу с Томом Крузом пришла и первая леди, которая всегда сопровождает мужа на важных ивентах. Елена выглядела как всегда стильно и элегантно. Она выбрала костюм ярко-синего цвета: узкие брюки и жакет на двух пуговицах, под который надела черный топ. Дополнили наряд утонченная цепочка с подвесками и крупные серьги. Укладку Елене сделали в новом стиле – с объемом у корней и слегка подкрученными наружу кончиками, благодаря чему она выглядела свежо и по-новому. Макияж первая леди предпочла нейтральный, в бежевых оттенках.

Синий ей к лицу: Елена Зеленская восхитила новым ярким образом и необычной укладкойСиний ей к лицу: Елена Зеленская восхитила новым ярким образом и необычной укладкой

Елена отмечает День усыновления (фото: Офис президента)

Еще один наряд в голубом оттенке она примерила на День усыновления, который отмечался 30 сентября. Длинное закрытое платье в мелкую клетку с белой окантовке на воротнике смотрелось просто и изысканно. К нему в комплект Елена подобрала светло-серые туфли. Волосы в этот раз были уложены на косой пробор, а макияж сделан более ярким.

"Сегодня Украина отмечает День усыновления. Я хочу поблагодарить каждую Мамуи каждого Папу, которые открыли свои сердца и дали ребенку самое дорогое в жизни – семью. Спасибо вам за вашу доброту, неравнодушие, человечность, за ваше желание дарить любовь и изменить жизнь ребенка к лучшему!", – написала Елена в своем микроблоге.

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Новости Украины Елена Зеленская
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