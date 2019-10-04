Сама жіночність: Олена Зеленська блищить в стильному вбранні трендового відтінку

Олена Зеленська, перша леді України, вчора, 3 жовтня, відвідала виставку "Історія крізь лиця". Проект був організований Всеукраїнським благодійним фондом "Заради тебе" в Офісі президента, щоб нагадати про подвиги українців, які ховали і рятували євреїв під час Другої світової війни. На заході вона показала новий стильний образ.

Олена на заході (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для такого випадку перша леді обрала образ досить строгий, але в той же час жіночний і стильний. Олена одягла чорні класичні брюки з високою посадкою і блузку з довгими стрічками трендового яскраво-зеленого відтінку. До речі, нещодавно любов до цього кольору продемонструвала і Кейт Міддлтон. Доповнили образ дружини президента України класичні туфлі, а також лаконічні сережки з камінням і кільце. Останній штрих – легкий макіяж в природних відтінках, а також об'ємна укладка.

Олена і Володимир Зеленський на зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогодні я брала участь у відкритті виставки "Історія крізь обличчя", на якій були представлені портрети українських Праведників народів світу. Це люди, які рятували і ховали євреїв під час Другої світової війни і Голокосту. Люди, які наражали на небезпеку себе, щоб простягнути руку допомоги єврейським друзям, сусідам, друзям, а іноді – і повним незнайомцям. Я задаю собі питання, на яке не можу дати чесну відповідь: а що зробила б я? Що б я зробила, якби дивилася на людей, які розуміють, що йдуть назустріч смерті? Ризикнула б я своїм життям, життям своїх дітей, своєї сім'ї для того, щоб врятувати чиєсь? Мені дуже хотілося б сказати, що так. Низький уклін Праведникам за те, що їх сім'ї тоді поставили людяність вище свого життя. І я більше всього на світі хочу, щоб такі трагедії ніколи не повторювалися. Тому що страшніше не може бути нічого", – написала Олена проникливий текст під своїм постом в Instagram.

Шанувальники високо оцінили виставку, так і наряд Олени. Нагадаємо, перша леді регулярено радує фоловерів стильними виходами.