В розовом латексе: Хлое Кардашьян блеснула стройной фигурой в облегающем комбинезоне

Хлое Кардашьян, как и ее сестры, помимо телевизионной карьеры, занимается другими видами деятельности, включая написание книг и запуск своих телешоу. Также вместе с Кортни и Ким она создавала коллекции одежды и ароматы. А сейчас совместно с Кайли представляет линию косметики KOKO Kollection для Kylie Cosmetics, в которую войдут тени, хайлайтеры, блески в нежных оттенках и множество других новинок. Причем Хлое доверили стать лицом, а вернее – телом линии. В рекламной кампании знаменитая теле- и инстаперсона предстала в довольно откровенном и соблазнительном образе.

Хлое Кардашьян в новой реклоамной кампании (фото: instagram.com/khloekardashian)

34-летняя красавица примерила латексный комбинезон нежно-розового оттенка с открытыми плечами, который подчеркнул ее ноги, тонкую талию и пышные формы. Дополняет картину макияж в розовых оттенках, слегка "взбитые" волосы, крупные серьги-кольца, а тажке серебристые босоножки на шпильке. В серии кадров девушка позирует на розовом мотоцикле, приняв весьма пикантные позы. "Я так взволнована своей коллаборацией с Кайли @kyliecosmetics!! Запуск третий KoKo Kollection 14 июня", – написала она на своей странице в Instagram. "…Я люблю работать с моими сестрами, это самое большое благословение за всю историю!!! Мы создали что-то интересное для вас, ребята…", – сообщила также Кайли в своем аккаунте.

Девушка рекламирует новую косметическую линию сестры (фото: instagram.com/khloekardashian)

Поклонники остались без ума от образа своей любимицы:

Хорошо смотришься

Ты освещаешь комнату

Красиво, но я хочу, чтобы она показала крупным планом лицо, чтобы мы могли видеть макияж

Ты всегда выглядишь потрясающе, независимо от того, где ты

Ты восхитительна!

Горяча, горяча, горяча!

Так волнительна

Не могу дождаться... Нам нужен новый лук, я думаю

Мои идол в реале

Тело-цель

Не могу себе это позволить, но уже не могу дождаться

Так красива

Идеальна

На странице Хлое можно найти все оттенки розового (фото: instagram.com/khloekardashian)

К слову, этот же комбинезон Хлое надевала и на "кукольную" вечеринку, которую устроила Кайли в честь запуска новой линии Kylie Skin. Да и вообще розовый – один из любимых оттенков Хлое. Купальники, спортивные костюмы, легинсы – на ее странице можно найти фото в разных нарядах этого оттенка.