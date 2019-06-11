В розовом латексе: Хлое Кардашьян блеснула стройной фигурой в облегающем комбинезоне

34-летняя звезда анонсирует новую линию косметики сестры
Хлое Кардашьян, как и ее сестры, помимо телевизионной карьеры, занимается другими видами деятельности, включая написание книг и запуск своих телешоу. Также вместе с Кортни и Ким она создавала коллекции одежды и ароматы. А сейчас совместно с Кайли представляет линию косметики KOKO Kollection для Kylie Cosmetics, в которую войдут тени, хайлайтеры, блески в нежных оттенках и множество других новинок. Причем Хлое доверили стать лицом, а вернее – телом линии. В рекламной кампании знаменитая теле- и инстаперсона предстала в довольно откровенном и соблазнительном образе.
Хлое Кардашьян в новой реклоамной кампании (фото: instagram.com/khloekardashian)
34-летняя красавица примерила латексный комбинезон нежно-розового оттенка с открытыми плечами, который подчеркнул ее ноги, тонкую талию и пышные формы. Дополняет картину макияж в розовых оттенках, слегка "взбитые" волосы, крупные серьги-кольца, а тажке серебристые босоножки на шпильке. В серии кадров девушка позирует на розовом мотоцикле, приняв весьма пикантные позы. "Я так взволнована своей коллаборацией с Кайли @kyliecosmetics!! Запуск третий KoKo Kollection 14 июня", – написала она на своей странице в Instagram. "…Я люблю работать с моими сестрами, это самое большое благословение за всю историю!!! Мы создали что-то интересное для вас, ребята…", – сообщила также Кайли в своем аккаунте.
Девушка рекламирует новую косметическую линию сестры (фото: instagram.com/khloekardashian)
Поклонники остались без ума от образа своей любимицы:
На странице Хлое можно найти все оттенки розового (фото: instagram.com/khloekardashian)
К слову, этот же комбинезон Хлое надевала и на "кукольную" вечеринку, которую устроила Кайли в честь запуска новой линии Kylie Skin. Да и вообще розовый – один из любимых оттенков Хлое. Купальники, спортивные костюмы, легинсы – на ее странице можно найти фото в разных нарядах этого оттенка.