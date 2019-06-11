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Он идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

Lite » Мода 11.06.2019 - 10:27
Он идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

38-летняя знаменитость на седьмом небе от счастья

Ким Кардашьян, которая месяц назад в четвертый раз стала мамой, решила, наконец, показать малыша миру. Несколько часов назад знаменитость опубликовала трогательный пост довольно просто содержания: сладко спящий малыш и короткая подпись "Псалм Уэст".

Он идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сынаНоворожденный ребенок Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Но этого было достаточно, чтобы растрогать мировую сеть. Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото:

  • О боже, он идеальный!..
  • О да! Добро пожаловать в мир, малыш!
  • Самый милый в мире
  • Как же он идеален
  • Он такая милашка
  • Восхитительный
  • Лицо любви, мира и надежды      
  • Ким, он идеален, выглядит, как ты
  • Такой драгоценный
  • Вау
  • Он ангел
  • Он выглядит, как Чикаго!

Он идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сынаОн идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сынаОн идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сынаКим обожает семейные фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, сама Ким также месяц назад рассказала, что подметила это. По словам звезды, она уверена, что малыш поменяется, но пока что сходство с младшей дочерью очевидно. По поводу необычного имени знаменитое семейство также дало разъяснение. Так, сын для Ким и Канье – настоящее благословение Небес, поэтому вдохновением для выбора имени послужили библейские псалмы.

Он идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сынаОн идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сынаСтаршая дочь Ким уже стала звездой сети (фото: instagram.com/kimkardashian) 

К слову, не забывает звездная мама и о других детях: пятилетней Норт, трехлетнем Сейнте и годовалой Чикаго. Фото с малышами регулярно появляются на странице королевы Instagram. К примеру, старшая Норт уже стала практически новой звездой сети. ее любовь к стильным нарядам и эпатажные выходки вызывают настоящий бум на странице Ким. Многие ее поклонники даже высказались, что ждут момента, когда уже девочка заведет собственную страницу.

Он идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сынаКанье и Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Также много внимания Ким уделяет любимому мужу. Недавно они отметили 5-летнюю годовщину свадьбы, в честь которой Кардашьян выпустила новую коллекцию косметики, а также опубликовала множество архивных снимков. А несколько дней назад Канье отметил день рождения. И Ким не упустила возможности трогательно его поздравить: "С Днем рождения. Моему удивительному мужу, который не перестает меня удивлять. Спасибо за то, кто ты есть, и за все, что ты делаешь. Я люблю тебя!".

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