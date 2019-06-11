В рожевому латексі: Хлое Кардашьян блиснула стрункою фігурою в облягаючому комбінезоні

34-річна зірка анонсує нову лінію косметики сестри
Хлое Кардашьян, як і її сестри, крім телевізійної кар'єри, займається іншими видами діяльності, включаючи написання книг і запуск своїх телешоу. Також разом з Кортні і Кім вона створювала колекції одягу і аромати. А зараз спільно з Кайлі представляє лінію косметики KOKO Kollection для Kylie Cosmetics, в яку увійдуть тіні, хайлайтеры, блиски в ніжних відтінках і безліч інших новинок. Причому Хлое довірили стати особою, а вірніше – тілом лінії. У рекламній кампанії знаменита теле- і инстаперсона постала в досить відвертому і спокусливому образі.
Хлое Кардашьян в новій реклоамной кампанії (фото: instagram.com/khloekardashian)
34-річна красуня приміряла латексний комбінезон ніжно-рожевого відтінку з відкритими плечима, який підкреслив її ноги, тонку талію і пишні форми. Доповнює картину макіяж в рожевих відтінках, злегка "збите" волосся, великі сережки-кільця, а також сріблясті босоніжки на шпильці. В серії кадрів дівчина позує на рожевому мотоциклі, прийнявши вельми пікантні пози. "Я так схвильована своєю колаборацією з Кайлі @kyliecosmetics!! Запуск третьої KoKo Kollection 14 червня", – написала вона на своїй сторінці в Instagram. "...Я люблю працювати з моїми сестрами, це найбільше благословення за всю історію!!! Ми створили щось цікаве для вас, хлопці...", – повідомила також Кайлі у своєму акаунті.
Дівчина рекламує нову косметичну лінію сестри (фото: instagram.com/khloekardashian)
Шанувальники залишилися без розуму від образу своєї улюблениці:
На сторінці Хлое можна знайти всі відтінки рожевого (фото: instagram.com/khloekardashian)
До речі, цей же комбінезон Хлое одягала і на "лялькову" вечірку, яку влаштувала Кайлі в честь запуску нової лінії Kylie Skin. Та й взагалі рожевий – один з улюблених відтінків Хлое. Купальники, спортивні костюми, легінси – на її сторінці можна знайти фото в різних вбраннях цього відтінку.