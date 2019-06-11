В рожевому латексі: Хлое Кардашьян блиснула стрункою фігурою в облягаючому комбінезоні

Хлое Кардашьян, як і її сестри, крім телевізійної кар'єри, займається іншими видами діяльності, включаючи написання книг і запуск своїх телешоу. Також разом з Кортні і Кім вона створювала колекції одягу і аромати. А зараз спільно з Кайлі представляє лінію косметики KOKO Kollection для Kylie Cosmetics, в яку увійдуть тіні, хайлайтеры, блиски в ніжних відтінках і безліч інших новинок. Причому Хлое довірили стати особою, а вірніше – тілом лінії. У рекламній кампанії знаменита теле- і инстаперсона постала в досить відвертому і спокусливому образі.

Хлое Кардашьян в новій реклоамной кампанії (фото: instagram.com/khloekardashian)

34-річна красуня приміряла латексний комбінезон ніжно-рожевого відтінку з відкритими плечима, який підкреслив її ноги, тонку талію і пишні форми. Доповнює картину макіяж в рожевих відтінках, злегка "збите" волосся, великі сережки-кільця, а також сріблясті босоніжки на шпильці. В серії кадрів дівчина позує на рожевому мотоциклі, прийнявши вельми пікантні пози. "Я так схвильована своєю колаборацією з Кайлі @kyliecosmetics!! Запуск третьої KoKo Kollection 14 червня", – написала вона на своїй сторінці в Instagram. "...Я люблю працювати з моїми сестрами, це найбільше благословення за всю історію!!! Ми створили щось цікаве для вас, хлопці...", – повідомила також Кайлі у своєму акаунті.

Дівчина рекламує нову косметичну лінію сестри (фото: instagram.com/khloekardashian)

Шанувальники залишилися без розуму від образу своєї улюблениці:

Добре виглядаєш

Ти висвітлюєш кімнату

Красиво, але я хочу, щоб вона показала крупним планом обличчя, щоб ми могли бачити макіяж

Ти завжди виглядаєш приголомшливо, незалежно від того, де ти

Ти чудова!

Гаряча, гаряча, гаряча!

Так волнительна

Не можу дочекатися... Нам потрібен новий цибуля, я думаю

Мої ідол в реалі

Тіло-мета

Не можу собі це дозволити, але вже не можу дочекатися

Так красива

Ідеальна

На сторінці Хлое можна знайти всі відтінки рожевого (фото: instagram.com/khloekardashian)

До речі, цей же комбінезон Хлое одягала і на "лялькову" вечірку, яку влаштувала Кайлі в честь запуску нової лінії Kylie Skin. Та й взагалі рожевий – один з улюблених відтінків Хлое. Купальники, спортивні костюми, легінси – на її сторінці можна знайти фото в різних вбраннях цього відтінку.