С роскошным декольте и без красной помады: Кароль сразила появлением во время Нацотбора на Евровидение-2020

Тина Кароль в этом году заняла судейсое кресло на Нацотборе на конкурс Евровидение 2020. В субботу, 15 февраля состоялся второй полуфинал прослушиваний и стали известны имена шести финалистов. Украинская поп-дива появились перед зрителями в элегантном черном вечернем платье, подчеркнувшем зону декольте.

На страничке в Instagram она опубликовала портретное фото за столом члена жюри, а также показала короткие видео из закулисья, которые тут же попали в ее фан-аккаунты.

Так, на снимке Тина слегка улыбается в камеру. Поклонники тут же отметили, что она изменила привычной красной помаде в пользу трендовой нюдовой, да и сам макияж был выполнен в нежных естественных тонах, а волосы уложены в объемную прическу.

Фото: Тина Кароль на Нацотборе (instagram.com/tina_karol)

К слову, певица опубликовала бэкстейдж со съемок и показала, как стилист помогает ей создавать образ для прямого эфира. Волосы Тины завиты и собраны, а помощница брызгает прическу артистки лаком, фиксируя пряди.

На другом видео Тина идет по коридору. На ней – черное элегантное вечернее платье на тонких бретелях и босоножки на высокой шпильке с тоненькими ремешками.

Поклонники не смогли устоять перед завораживающей красотой своего кумира. Они отметили, что поп-диве очень к лицу нюдовые оттенки помады.

Вав, ви неймовірна, люблю!

Красуня

Божественна

Секси мама-кошка

Зайка наша

Такая нежная без красной помады. Прям принцесса

Самая красивая, очаровательная, любимая и просто лучшая жюри. Очень нравится Тина с этой помадой

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала соблазнительный образ в красном платье с внушительным декольте.