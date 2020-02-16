З розкішним декольте і без червоної помади: Кароль підкорила появою під час Нацвідбору на Євробачення-2020

Тіна Кароль в цьому році зайняла судейсое крісло на Нацвідборі на конкурс Евробачення 2020. У суботу, 15 лютого відбувся другий півфінал прослуховувань і стали відомі імена шести фіналістів. Українська поп-діва з'явилися перед глядачами в елегантному чорному вечірньому платті, що підкреслило зону декольте.

На сторінці в Instagram вона опублікувала портретне фото за столом члена журі, а також показала короткі відео з закулісся, які тут же потрапили в її фан-акаунти.

Так, на знімку Тіна злегка посміхається в камеру. Шанувальники відразу ж зазначили, що вона "зрадила" звичній червоній помаді на користь трендової нюдової, та й сам макіяж був виконаний в ніжних природних тонах, а волосся укладене в об'ємну зачіску.

Фото: Тіна Кароль на Нацвідборі (instagram.com/tina_karol)

До речі, співачка опублікувала бекстейдж зі зйомок і показала, як стиліст допомагає їй створювати образ для прямого ефіру. Волосся Тіни завите і зібране, а помічниця бризкає зачіску артистки лаком, фіксуючи пасма.

На іншому відео Тіна йде по коридору. На ній – чорне елегантне вечірнє плаття на тонких бретелях і босоніжки на високій шпильці з тоненькими ремінцями.

Шанувальники не змогли встояти перед чарівною красою свого кумира. Вони зазначили, що поп-діві дуже до лиця нюдові відтінки помади.

Вав, ви неймовірна, люблю!

Красуня

Божественна

Сексі мама-кішка

Зайка наша

Така ніжна без червоної помади. Прям принцеса

Сама красива, чарівна, улюблена і просто найкращий журі. Дуже подобається Тіна з цією помадою

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала спокусливий образ в червоній сукні з екстремальним декольте.