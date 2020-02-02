Портрет женщины: топ-5 трендов новой коллекции Katerina Kvit FW 20/21

Украинская Неделя моды осень-зима 2020/21 (Ukrainian Fashion Week FW20-21) проходит с 1 по 5 февраля в стенах Мыстецкого Арсенала. Во время самого модного события дизайнер Катерина Квит представляет лукбук новой коллекции, пронизанной эстетикой поп-арта. Бренд Katerina Kvit приоткрывает таинственный внутренний мир женщины — сильной, независимой, но одновременно романтичной и ранимой. На помощь дизайнеру приходит театральная художница Дарья Белая, которая создала серию иллюстраций специально для новой коллекции Квит.

Портрет женщины в коллекции Katerina Kvit

Катерина Квит предлагает переосмыслить современную моду через мир искусства, выходя за рамки абстрактных картин и поп-арта. В новом сезоне дизайнера вдохновил портрет женщины, которая ищет свое отражение в людях и пытается передать свой бесконечный внутренний мир при помощи визуальных символов и кодов. Так, в сотрудничестве с театральной художницей Дарьей Белой были созданы иллюстрации, нашедшие свое воплощение на кожаных statement pieces от Katerina Kvit: пальто, жакетах, платьях и юбках.

Katerina Kvit FW 20/21 (фото: Lolita Sharun)

Поскольку вдохновением коллекции является сама женщина, то и силуэты очень женственны — с акцентом на талию. Новая актуальная форма в осенне-зимнем сезоне — объемные плечи-фонарики; в жакетах, платьях и топах. В цветовой палитре сочетаются оттенки коричневого, бежевого, бутылочного с темно-синим и серым. Кожа традиционно для бренда — главный элемент коллекции. Также используется натуральная шерсть, альпака, шелк и современная вискоза.

Топ-5 трендов коллекции Катерины Квит

№1 Рукава-буф

Объемные рукава-фонарики уже успели зарекомендовать себя как ведущий тренд 2020 года на Неделе высокой моды в Париже. Такой элемент автоматически делает ваш образ романтичным и женственным.

№2 Широкий ремень и акцент на талию

Широкий ремень — еще один must have сезона. И безоговорочная «любовь» красоток с осиной талией. В новом модном сезоне каждая сможет подчеркнуть достоинства фигуры с помощь универсального кожаного ремня с акцентированно крупной пряжкой.

№3 Эстетика 80-х

Эстетика 80-х в новой коллекции бренда нашла свое отображение в удлиненных жакетах из эко-кожи в сочетании с мини-юбкой. Дополните такой ансамбль водолазкой под горло или классической рубашкой — идеальный офисный лук готов. При этом любовь 80-х к массивной и острой линии плеча заменяется изящными рукавами-фонариками. Что опять-таки делает силуэт более женственным.

№4 Юбка-карандаш с высоким разрезом

«Инь и Янь» коллекции Катерины Квит — длина мини и макси. Силуэтные длинные юбки дополнительно декорированы экстремальными высокими разрезами.

№5 Эко-кожа

Кожа — «стильный код» бренда. Однако не забываем, что уже несколько сезонов в трендах эко-кожа. Да и новый сезон Украинской Недели моды проходит под лозунгом BE SUSTAINABLE! Организаторы Ukrainian Fashion Week призывают дизайнеров и модниц к осознанной моде и осознанному потреблению.