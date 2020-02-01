ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Lite » Мода 01.02.2020 - 12:41
Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21
Жан Грицфельдт и Анастасия Кожевникова (фото: Корнелий Петрус)
Татьяна Турликьян
Руководитель проекта LITE

Среди гостей показа были замечены: Катя Осадчая, Даша Трегубова, Анна Ризатдинова и другие

BE SUSTAINABLE! Организаторы Ukrainian Fashion Week FW20-21 призывают к радикальному переосмыслению философии модной индустрии — ОСОЗНАННАЯ мода. Это не очередной тренд, а необходимость, в которой человечество 21 века уже сполна убедилось. Глобальные изменения климата диктуют свои правила. И перестраиваться приходится не только промышленникам, но и дизайнерам. Жан Грицфельдт (Jean Gritsfeldt) — один из украинских дизайнеров, который выбирает путь изменений в направлении ответственной моды. Грицфельдт представил публике «новый ДНК бренда».

Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 стартует 1 февраля и продлится до 5 февраля в стенах Мыстецкого Арсенала в Киеве. Дизайнер Жан Грицфельдт «вышел за пределы системы» и провел показ новой коллекции 31 февраля в студии Савика Шустера. Собственно, новая коллекция дизайнера так и называется — Out Of System («Вне системы»).

Jean Gritsfeld FW 2020/2021 (фото: Pilipets Andrei/ instagram.com/pilipets_photography)

В новой коллекции Jean Gritsfeldt (которого уже успели прозвать «украинским Jean Paul Gaultier») раскрывается тема глобальных катастроф и климатических изменений. Грицфельдт решается заглянуть в будущее поколений людей через сотни лет. Можно быть спокойным хотя бы в одном — от стильных комбинаций люди будущего не откажутся.

  • «Что они будут нести в этот мир, какие ценности будут проповедовать? Я уверен, что поколение будущего на клеточном уровне будет потреблять осознанно, прогрессивно мыслить и разрушать устаревшие стереотипы, – говорит Жан Грицфельдт об идее коллекции Out Of System. – Сегодня все более злободневным становится вопрос осознанного потребления. Человек часто бездумно тратит земные ресурсы: слово "хочу" кричит, заглушая истинное "надо"».

В коллекции Out Of System дизайнер использует переработанные вещи, вареный деним, фирменный трикотаж с изображением вымирающих животных, принты в виде генеалогических срезов камней, аксессуары из устричных раковин и кристаллов Swarovski.

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

В приглушенной цветовой гамме из серого и классического черно-белого нашлось место для ярких красок: насыщенный розовый и голубой, красный и зеленый.

Дизайнер делает акцент на ассиметричность и подчеркнутую маскулинность новой коллекции. Костюмы в стиле мафии, элегантные комбинезоны, удлиненные рубашки и пальто — женщина в современном деловом мире играет все более заметную роль. "А что, если женщины правят миром" — кстати, именно под таким высказыванием прошел показ новой коллекции DIOR во время Недели высокой моды в Париже (20-23 января).

Ключевые модели коллекции Out Of System от Jean Gritsfeldt

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

  • Ассиметрия и игра фактур

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

  • Ассиметричные платья в духе 80-х — символ сильной женщины

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

  • Комбинезоны не теряют актуальность

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Jean Gritsfeld FW 2020/2021 (фото: Корнелий Петрус)

К слову, по подиуму в качестве модели прошла певица и композитор Анастасия Кожевникова — экс-участница группы «ВИА Гра». Артистка разделяет взгляды Жана Грицфельдта на тему экологии и осознанного потребления, поэтому с радостью согласилась стать частью fashion-шоу.

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Анастасия Кожевникова на показе Грицфельдта

Гости показа Жана Грицфельдта

Среди гостей на показе Жана Грицфельдта также были Катя Осадчая, Даша Трегубова, Анна Ризатдинова, Виталина Ющенко, Дмитрий Каднай, Фил Коляденко, Евгений Кот, Виктория Батуи, Рамина Эсхакзай, Ольга Шурова, Светлана Вольнова и другие.

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Дизайнер Жан Грицфельдт (справа)

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Катя Осадчая

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Анна Ризатдинова (слева)

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Телеведущая Даша Трегубова

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Певцы Дмитрий Каднай и Фил Коляденко

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Хореограф Женя Кот (слева)

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Виктория Батуи

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Ольга Шурова

Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

Светлана Вольнова (справа)

Эксклюзивный саундтрек для показа создала группа WAVEWALKRS, а видеоарт на тему стихий и глобальных катастроф реализовал моушн-дизайнер Евгений Лех.

Фото в материале: Корнелий Петрус

Моника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе Dior Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рождения
Новости Украины дизайнернеделя моды
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь