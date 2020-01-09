Микромини и стиль хиппи: 10 модных трендов ХХ века, которые точно вернутся в 2020-м

Philosophy di Lorenzo Serafini, Richard Quinn, Dolce & Gabbana и Victoria Beckham (коллаж: РБК-Украина)

В тренды 2020-го врываются ключевые модные символы прошлого века

Модные тренды 2020 года, кажется, как никогда раньше подтверждают золотое правило о цикличности моды. Правда в том, что в fashion-индустрии создается не так уж много “ранее неизвестных” новинок. Цвета, фасоны, формы и текстуры переживают “вторую молодость”. И если 2018 возвращал нас в 80-е, а 2019-й ознаменовался возвращением трендов 90-х. То новый модный сезон гостеприимно открывает двери сразу для нескольких “модных эпох”.

В 2020 году модницы смогут перебирать и сочетать друг с другом стили 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века. Вязаные вещи и классический деним, микромини и объемные пиджаки — гардероб грядущего теплого сезона обещает удивить неожиданными экспериментами и сочетаниями.

Из 1960-х

Флора в стиле “психодел”

С показа новой коллекции Christopher Kane, весна-лето 2020 (фото слева). На фото справа — коллекция модельера Жана Пату, 1966

Подчеркнутая женственность и романтичность образа в модном сезоне 2020 будут по прежнему актуальны. А благодаря чему любой аутфит автоматически приобретает “нежные нотки”? Все верно — флористический принт. Однако привычный мелкий цветочный принт значительно преобразится в этом году. Модельеры прибегли к более абстрактным изображениям, которые лишь отдаленно напоминают очертания привычной флоры. Такой стильный ход — одна из ключевых особенностей моды 1960-х.

Соломенные сумки

Показ DOLCE & GABBANA, весна-лето 2020 (фото слева). На фото справа — Джейн Биркин и Серж Генсбур, 1969

Соломенные сумки — повальный тренд 2018 года, который вновь укрепляет позиции в 2020-м. И нет, эти крошки не только для пляжа! Сумки из легкого материала будут идеальным аксессуаром для летнего сезона, отлично сочетаясь с джинсами-клеш или цветастым сарафаном. Да и масс-маркет успел представить настолько богатое разнообразие соломенных сумочек, что любая модница найдет универсальный вариант под любой образ.

Вязание крючком

C показа Altuzarra, весна-лето 2020 (фото слева). И вязаный костюмчик из журнала 1960-х

Ничто так не выделяет стилистику 60-х, как связанные крючком вещи. У многих подобный дизайн может ассоциироваться с милыми кружевными салфеточками на столе. Но детального взгляда на новые коллекции ведущих брендов достаточно, чтобы понять — нас ждет повальный “вязаный тренд”. Топы, юбки, полноценные костюмы — дизайнеры предлагают вариант на любой вкус. С кружевными вещами ваш образ автоматически станет невинно-романтичным.

Из 1970-х

Для более “джазовых” красоток с модных подиумов сходят тренды 70-х. Рассмотрим ключевые.

"Крутой деним”

Мода 1970-х немыслима без денима! На фото слева — из показа GIVENCHY, весна 2020. На фото справа — страничка модного каталога Sears, 1976 год

Джинсовые вещи в принципе не выходят из моды. Но в этом году следует инвестировать не в удобные повседневные брюки, а в облегающие юбки по колено. Дополните такой элемент гардероба свободной рубашкой с крупными пуговицами или футболкой, а также кожаными сапогами до колена — стильная чика из 70-х готова.

Гиперворотники

Victoria Beckham, весна-лето 2020 (фото слева)

Узнаваемые костюмы 70-х также возвращаются. Брюки-клеш с завышенной талией, блейзер и свитер под горло — идеальный ансамбль. А вот что действительно выделит вас из толпы — так это рубашка с геометрическим воротником с заостренными длинными концами. Так вы сразу станете героиней диско.

Облегающие футболки-рубашки в рубчик

Образ с показаа Chloé, весна 2020. Cамые трендовые образы 70-х

Этот элемент более привычен для мужского гардероба 1970-х. Однако сегодня каждый может позволить себе любой эксперимент. Облегающая футболка в рубчик будет идеально сочетаться с брюками-клеш или юбкой. Подберите к аутфиту смелые украшения на шею (длинная цепочка или узкий декоративный шарфик) и точно будете выглядеть ярко.

Геометрические ретро-сумки

Сумка HERMÈS, весна-лето 2020

Особенно приветствуются сумки с геометрическими вырезами. А также замшевые, в полоску, с кожаными вставками… В общем, чем больше такой аксессуар будет говорить о своем “винтажном прошлом”, тем лучше.

Из 1980-х

Подходим к гиперобъемным 80-м с их стремлением к яркому самовыражению. А это значит, что оверсайз вновь возвращается!

В горошек

Из коллекции Richard Quinn, весна-лето 2020. И группа 1980-х Strawberry Switchblade

Ох, этот романтичный горошек! Он покорял модниц в 2018 году, плавно перекочевал в лето 2019 и не планирует сдаваться! Дизайнеры предлагают играть с размером кружочков — от мелкой ряби в глазах до огромных горошин на все платье. Одежду в горошек порой бывает трудно сочетать с другими вещами. Отдайте предпочтение монохромным, невыразительным элементам.

Гиперобъемный брючный костюм

Брючный костюм из коллекции Philosophy di Lorenzo Serafini, весна 2020 (на фото слева)

Знаковая деталь 80-х — объемные пиджаки с острыми плечами. Из-за лишнего объема такой элемент гардероба порой смотрится “неопрятно”, но однозначно стильно. Must have 2020 года — монохромный брючный костюм в духе 80-х. С футболкой с изображением любимой рок-группы и кроссовками вы будете смотреться круто, как поп-звезда. Каблуки и бюстгальтер на голое тело — роковая красотка готова. Но такой вариант для самых смелых.

Объемный верх и микромини

Показ Valentino и страница модного каталога 1980-х

В 2019 году модный мир все еще колебался между мини и миди. 2020-й решил кардинально решить этот спор. Летом этого года следует подготовиться свои ножки к “экстра-ультра” микромини! Пришло время забыть о стеснении и вновь вернуть с дальних уголков шкафа смелые шорты и юбки. Летние ночи обещают быть действительно жаркими.