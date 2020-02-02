Портрет жінки: топ-5 трендів нової колекції Katerina Kvit FW 20/21

Український Тиждень моди осінь-зима 2020/21 (Ukrainian Fashion Week FW20-21) проходить з 1 по 5 лютого у стінах Мистецького Арсеналу. Під час наймоднішої події дизайнер Катерина Квіт презентує лукбук нової колекції, пронизаної естетикою поп-арту. Бренд Katerina Kvit відкриває таємничий внутрішній світ жінки — сильної, незалежної, але одночасно романтичної і вразливої. На допомогу дизайнеру приходить театральна художниця Дарія Біла, яка створила серію ілюстрацій спеціально для нової колекції Квіт.

Портрет жінки в колекції Katerina Kvit

Катерина Квіт пропонує переосмислити сучасну моду через світ мистецтва, виходячи за рамки абстрактних картин і поп-арту. У новому сезоні дизайнера надихнув портрет жінки, яка шукає своє відображення в людях і намагається передати свій нескінченний внутрішній світ за допомогою візуальних символів і кодів. Так, у співпраці з театральною художницею Дариною Білою були створені ілюстрації, які знайшли своє втілення на шкіряних statement pieces від Katerina Kvit: пальто, куртки, сукнях і спідницях.

Katerina Kvit FW 20/21 (фото: Lolita Sharun)

Оскільки натхненням колекції є сама жінка, то і дуже жіночні силуети — з акцентом на талію. Нова актуальна форма в осінньо-зимовому сезоні — об'ємні плечі-ліхтарики; в жакетах, сукнях і топах. У колірній палітрі поєднуються відтінки коричневого, бежевого, пляшкового з темно-синім та сірим. Шкіра традиційно для бренду — головний елемент колекції. Також використовується натуральна вовна альпака, шовк і сучасна віскоза.

Топ-5 трендів колекції Катерини Квіт

№1 Рукава-буф

Об'ємні рукави-ліхтарики вже встигли зарекомендувати себе як провідний тренд 2020 року на Тижні високої моди в Парижі. Такий елемент автоматично робить ваш образ романтичним і жіночним.

№2 Широкий ремінь і акцент на талію

Широкий ремінь — ще один must have сезону. І беззастережна «любов» красунь з осиною талією. У новому модном сезоні кожна зможе підкреслити достоїнства фігури за допомогою універсального шкіряного ременя з акцентовано великою пряжкою.

№3 Естетика 80-х

Естетика 80-х у новій колекції бренду знайшла своє відображення в подовжених жакетах з еко-шкіри в поєднанні з міні-спідницею. Доповніть такий ансамбль водолазкою під горло або класичною сорочкою — ідеальний офісний лук готовий. При цьому любов 80-х до масивної і гострої лінії плеча замінюється витонченими рукавами-ліхтариками. Що знову-таки робить силует більш жіночним.

№4 Спідниця-олівець з високим розрізом

«Інь і Янь» колекції Катерини Квіт — довжина міні і максі. Силуетні довгі спідниці додатково декоровані екстремальними високими розрізами.

№5 Еко-шкіра

Шкіра — «стильний код» бренду. Проте не забуваємо, що вже кілька сезонів в трендах еко-шкіра. Та й новий сезон Українського Тижня моди проходить під гаслом BE SUSTAINABLE! Організатори Ukrainian Fashion Week закликають дизайнерів і модниць до усвідомленої моди і усвідомленому споживанню.