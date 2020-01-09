В полупрозрачном комбинезоне: Кайли Дженнер блеснула роскошными формами в пикантном наряде

Кайли Дженнер в последнее время удивляет весьма необычными образами. Так, девушка появилась в экстремально мини-платье серого оттенка и ярко-желтыми волосами. Позже она примерила бежевый total look – соблазнительный наряд, состоящий из блестящей ткани и сетки. На этом эксперименты самой богатой девушки планеты не завершились.

Кайли радует необычными нарядами (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли решила продемонстрировать свои пышные формы, подчеркнув их ярко-оранжевым комбинезоном из сетчатой ткани. Дополнили образ кроссовки с разноцветной шнуровкой, кольца с бриллиантами и пудрово-розовый маникюр. Макияж она сделала в своей манере – с акцентом на брови и губы. Девушка стоит посреди своей гардеробной с массой сумок и обуви и любуется собой в зеркало. Интересно, что волосы, которые были окрашены в кричащий оттенок блонда, в этот раз вновь стали естественного для 22-летней красотки темного тона. Впрочем, фото она могла сделать до окрашивания.

Новый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фото младшей сестры Ким Кардашьян, которая также представила соблазнительное фото, набрало рекордное количество лайков и обошло снимок Ким. Всего за несколько часов своим сердечком его отметили около 5 миллионов подписчиков.

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также недавно Кайли вновь не удержалась, чтобы не выразить свои материнские чувства. Девушка опубликовала фото, где она еще беременна своей малышкой Сторми. «Возврат к тому моменту, когда я была беременна моей девочкой. Я не могу поверить, что моей дочери скоро будет два...», – написала счастливая и растроганная мама. Напомним, девочку она родила от рэпера Трэвиса Скотта, с которым состояла в отношениях несколько лет. Сейчас пара взяла паузу, чтобы разобраться в чувствах друг к другу. По словам инсайдеров, бывшие возлюбленные прекрасно ладят. А вся семья ждет не дождется воссоединения.