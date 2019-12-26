ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мини-копия: Кайли Дженнер и ее годовалая дочь отметили Рождество в одинаковых нарядах

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2019 - 21:20
Мини-копия: Кайли Дженнер и ее годовалая дочь отметили Рождество в одинаковых нарядах
Кайли Дженнер и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда показала новые фото с девочки

Кайли Дженнер обожает умилять сеть фото своей дочери, которой в феврале исполнится 2 года. Особой популярностью у поклонников девушки пользуются кадры, где мама и малышка надевают одинаковые наряды. На днях 22-летняя бизнесвумен покорила сеть роскошными образами для кануна Рождества.

Кайли и Сторми надели темно-зеленые платья от Ralph & Russo, которые бренд разработал эксклюзивно для них. Дженнер примерила длинное, с пышным бантом и высоким разрезом, оголяющим ноги. Дополнили его туфли на шпильке, а также серьги и колье с изумрудами. Макияж ей сделали выразительный, в насыщенных коричневых оттенках. А волосы уложили мягкой волной. Девочка красовалась в закрытом платье с пышной юбкой и рукавами-фонариками, а дополнили образ непоседливой красотки белые кеды.

Мини-копия: Кайли Дженнер и ее годовалая дочь отметили Рождество в одинаковых нарядахМини-копия: Кайли Дженнер и ее годовалая дочь отметили Рождество в одинаковых нарядахКайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

На этом эксперименты с образами мамы и дочки не закончились. Несколько часов назад Кайли продемонстрировала, в каких нарядах они встречали Рождество. Девушка надела белую пижаму с праздничным принтом и серые носки. А Сторми – такую же, только дополнила все белыми носками. Завершает образ ее любимая прическа – "рожки". На фото они сидят под роскошной елкой с огоньками и белыми шарами, вокруг разложены подарки. Выглядят они счастливыми и умиротворенными, словно на рождественской открытке. "Merry Christmas", – написала коротко Дженнер. Поклонники в ответ поспешили поздравить свою любимицу, засыпав заодно из со Сторми комплиментами и словами умиления.

Мини-копия: Кайли Дженнер и ее годовалая дочь отметили Рождество в одинаковых нарядахДевушка отметила Рождество в компании любимой дочери (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, дочь Сторми Кайли родила в феврале 2018-го года от рэпера Трэвиса Скотта, с которым до этого год встречалась. Пара долго не афишировала свои отношения, а потому беременность Кайли стала для поклонников настоящим сюрпризом. Рождение дочери еще больше сблизило Кайли и Трэвиса: они стали чаще появляться вместе на людях, а также делать много совместных фото в своих микроблогах. Тем более неожиданной стала новость, что пара решила взять паузу в отношениях.

Уроки стиля: Кайли Дженнер демонстрирует, с чем носить кожаные брюки Соблазнительная Снегурочка: Кайли Дженнер засыпала сеть горячими фото в облегающем комбинезоне
Новости Украины Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь