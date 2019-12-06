Соблазнительная Снегурочка: Кайли Дженнер засыпала сеть горячими фото в облегающем комбинезоне

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда отправилась на отдых с подругой и дочерью

Кайли Дженнер, которая в последнее время была занята разработкой и выпуском рождественской коллекции макияжа Holiday Collection, отправилась на отдых. Девушка вместе подругой Ирис Палмер и годовалой дочерью Сторми наслаждается снежными видами и катанием на лыжах. По крайней мере, об этом говорят наряды знойной миллиардерши.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли буквально засыпала сеть фото, где позирует в соблазнительном образе: белом комбинезоне с меховыми манжетами и воротником, на которых вышита эмблема Chanel. Завершает лук выразительный макияж со стрелками, круглой формы металлические серьги – также от знаменитого модного дома – и безупречная укладка. Спутница Дженнер – Ирис – примерила такой же комбинезон, но черного цвета. На фоне заснеженных елей и в атмосфере, красноречиво говорящей о приближающихся праздниках, девушки выглядят, словно собрались на новогоднюю вечеринку. Такие образы вызвали у поклонников массу восторженных отзывов.

Кайли наслаждается отдыхом (фото: instagram.com/kyliejenner)

Позже Кайли показала еще один образ, не менее привлекательный. В этот раз она выбрала черную водолазку, кожаные брюки с высокой посадкой. Дополнили их высокие кожаные перчатки, а также меховые наушники с крупной эмблемой Chanel и сапожки со шнуровкой от Fendi.

Кайли стоит с бокалом вина у окна, предлагая подписчикам поиграть с ней в игру: "Cheers. Белое или красное?", – спросила она. В ответ фолловеры не только стали делиться винными предпочтениями, но и засыпали 22-летнюю знаменитость комплиментами: "Ты выглядишь такой хорошенькой", "Ты красивая", "Твои аутфиты просто невероятны!"…

Зимняя сказка от Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

В сториз девушка показала веселые прогулки по снегу, целый набор стильных брендовых аксессуаров, а также массу атмосферных снимков у камина, за игрой в боулинг с дочкой и просто красивых кадров с локации.