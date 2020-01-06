ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Соблазнительная блондинка: Кайли Дженнер покорила сеть новым пикантным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2020 - 22:36
Соблазнительная блондинка: Кайли Дженнер покорила сеть новым пикантным образом
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда показала новый образ

Кайли Дженнер – одна из самых обсуждаемых личностей в мире, которая не устает удивлять своих поклонников. Недавно 22-летняя красавица стала самой молодой миллиардершей в мире, обойдя даже Марка Цукерберга. Такого звания она достигла благодаря своей компании по производству косметики. Кайли обожает свой бренд и старается доводить каждую свою линию до совершенства.

Соблазнительная блондинка: Кайли Дженнер покорила сеть новым пикантным образом

Но знойная красотка привыкла выделяться не только своими карьерными достижениями. Не меньше внимания привлекают ее многочисленные образы, которые она публикует в соцсетях. В последнее время Кайли стала создавать целые подборки луков на выход, демонстрируя чувство стиля и любовь к необычным сочетаниям. Но любовь к откровенным и порой вызывающим нарядам также никуда не делась.

Соблазнительная блондинка: Кайли Дженнер покорила сеть новым пикантным образомСоблазнительная блондинка: Кайли Дженнер покорила сеть новым пикантным образомКайли покорила новым образом (фото: instagram.com/kyliejenner)

К примеру, на днях она буквально взорвала сеть эффектным луком, который составило серое мини-платье с голубым узором, ярко-желтая сумочка под крокодиловую кожу, а также босоножки на высоком каблуке. Из аксессуаров она выбрала золотой браслет, часы с камнями и крупные серьги. Но необычным образ девушки сделали не все эти роскошные вещи.

Знаменитая брюнетка решила в который раз поэкспериментировать с цветом волос, превратившись в ярко-желтую блондинку. По всей видимости, это первый этап окрашивания, и скоро волосы приобретут стильный холодный оттенок. Но даже сейчас выглядит Дженнер весьма ярко и соблазнительно.

Соблазнительная блондинка: Кайли Дженнер покорила сеть новым пикантным образомКайли с сестрами (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, недавно еще одна сестра из популярного по всему миру семейства на некоторое время перешла «на светлую сторону». Осенью Кендалл Дженнер красовалась со светлыми волосами. Но хватило ее ненадолго, и вскоре горячая брюнетка вновь вернулась «к корням».

Интересно также, что в последнее время Кайли вновь выбилась в лидеры по количеству фолловеров среди своих сестер. Еще недавно Ким опережала всех со своими 155-ю миллионами. Сейчас же Кайли на один миллион опережает старшую сестру. Говорят, такой скачок спровоцировало общее черно-белое фото, где блистали Ким, Кайли, Кортни, Хлои, а также малышка Норт.

Неоправданно дорого: Кайли Дженнер сделала дочери очередной роскошный подарок Полуголая в постели: Кайли Дженнер показала откровенные фото в нижнем белье
Новости Украины Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь