Соблазнительная блондинка: Кайли Дженнер покорила сеть новым пикантным образом

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда показала новый образ

Кайли Дженнер – одна из самых обсуждаемых личностей в мире, которая не устает удивлять своих поклонников. Недавно 22-летняя красавица стала самой молодой миллиардершей в мире, обойдя даже Марка Цукерберга. Такого звания она достигла благодаря своей компании по производству косметики. Кайли обожает свой бренд и старается доводить каждую свою линию до совершенства.

Но знойная красотка привыкла выделяться не только своими карьерными достижениями. Не меньше внимания привлекают ее многочисленные образы, которые она публикует в соцсетях. В последнее время Кайли стала создавать целые подборки луков на выход, демонстрируя чувство стиля и любовь к необычным сочетаниям. Но любовь к откровенным и порой вызывающим нарядам также никуда не делась.

Кайли покорила новым образом (фото: instagram.com/kyliejenner)

К примеру, на днях она буквально взорвала сеть эффектным луком, который составило серое мини-платье с голубым узором, ярко-желтая сумочка под крокодиловую кожу, а также босоножки на высоком каблуке. Из аксессуаров она выбрала золотой браслет, часы с камнями и крупные серьги. Но необычным образ девушки сделали не все эти роскошные вещи.

Знаменитая брюнетка решила в который раз поэкспериментировать с цветом волос, превратившись в ярко-желтую блондинку. По всей видимости, это первый этап окрашивания, и скоро волосы приобретут стильный холодный оттенок. Но даже сейчас выглядит Дженнер весьма ярко и соблазнительно.

Кайли с сестрами (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, недавно еще одна сестра из популярного по всему миру семейства на некоторое время перешла «на светлую сторону». Осенью Кендалл Дженнер красовалась со светлыми волосами. Но хватило ее ненадолго, и вскоре горячая брюнетка вновь вернулась «к корням».

Интересно также, что в последнее время Кайли вновь выбилась в лидеры по количеству фолловеров среди своих сестер. Еще недавно Ким опережала всех со своими 155-ю миллионами. Сейчас же Кайли на один миллион опережает старшую сестру. Говорят, такой скачок спровоцировало общее черно-белое фото, где блистали Ким, Кайли, Кортни, Хлои, а также малышка Норт.