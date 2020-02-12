Полуобнаженная Тина Кунаки и стильный Венсан Кассель красуются на обложке знаменитого глянца

Тина Кунаки и Венсан Кассель стали героями нового выпуска 7000 magazine. Знаменитая чета (правда, по отдельности) украсила обложки нового номера, арт-директором которого выступила сама юная красотка. Обе они сняты во время пребывания пары в Бразилии, а потому получись атмосферными и романтичными.

Для обложки с Венсаном сделали портретное фото. Актер позирует в непринужденной обстановке: он сидит, положив подбородок на руки, и смотрит в сторону с легкой улыбкой. Одет Кассель в льняную рубашку бежевого оттенка.

Новые обложки с Тиной и Венсаном (фото: instagram.com/tinakunakey)

Свою кавер-стори Тина сделала более "жаркой", живой и откровенной. 22-летняя модель примерила белый купальник, чуть влажный от океанских волн. Он подчеркнул соблазнительное загорелое тело Кунаки и ее привлекательность. Волосы молодая мама собрала на макушке, а с помощью макияжа подчеркнула свои выразительные черты лица. Девушка идет по берегу, а на фоне видно город.

Помимо знаменитых супругов, в фотосессии для нового номера приняли участие и другие модели. В частности, глянец в своих сториз показал также обложки с Паолой Локателли (Paola Locatelli) и Сандором Фунтеком (Sandor Funtek).

Пара уже снималась вместе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Напомним, Тина и Венсан уже снимались для глянца вместе. В августе 2018-го года они украсили обложку Vanity Fair Italia. Съемка проходила в экзотической обстановке, посреди тропических пейзажей. А потому получилась очень романтичной и страстной. Разумеется, такая откровенность пары имела успех – обложка в свое время просто взорвала сеть.

Супруги часто выходят в свет вместе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Не меньше внимания привлекла и обложка, где Тина снялась беременной. Юная модель предстала полностью обнаженной. К слову, пара так и не показала свою дочь Амазони, которой 19 апреля исполнится год. Поклонники могли полюбоваться крошкой только на снимках, сделанных папарацци.