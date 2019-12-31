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Влюбленные и счастливые: Тина Кунаки и Венсан Кассель наслаждаются совместным отдыхом

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2019 - 20:20
Влюбленные и счастливые: Тина Кунаки и Венсан Кассель наслаждаются совместным отдыхом
Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Звезды отдыхают в Бразилии

Тина Кунаки и Венсан Кассель продолжают демонстрировать, что их чувства – настоящие. Не так давно Тина рассказала поклонникам в своем микроблоге, что отправилась на отдых в Бразилию. Девушка успела показать несколько жизнерадостных фото на берегу океана, но так и не сказала, с кем же улетела. И вот секрет раскрыт – сказочными пляжами она наслаждается вместе со своим любимым мужем.

Влюбленные и счастливые: Тина Кунаки и Венсан Кассель наслаждаются совместным отдыхомВлюбленные и счастливые: Тина Кунаки и Венсан Кассель наслаждаются совместным отдыхомТина и Венсан (фото: instagram.com/tinakunakey)

Несколько часов назад Тина сделала пару фото и видео в своих сториз. В ролике, сделанном год назад, она кружится на фоне моря еще беременная. А затем Кунаки запостила трогательный кадр, где обнимается со своим мужем. Он сидит на песке, а она – на коленях перед ним. Одета Тина в слитный купальник с необычным декором на груди, а также косынку. Выглядит молодая мама соблазнительно и стильно. Впрочем, как всегда. А Венсан – по уши влюбленным в свою прекрасную жену.

Влюбленные и счастливые: Тина Кунаки и Венсан Кассель наслаждаются совместным отдыхомТина и Венсан обожают друг друга (фото: instagram.com/tinakunakey)

Напомним, Тина и Венсан поженились в августе 2018-го года, а до этого еще 2 года состояли в отношениях. В апреле прошлого года у супругов родилась дочь Амазони. Девочку пара так и не показала. Исключение составляют редкие кадры, сделанные папарацци. К примеру, во время Каннского кинофестиваля влюбленных супругов застали за прогулкой с коляской.

Влюбленные и счастливые: Тина Кунаки и Венсан Кассель наслаждаются совместным отдыхомТина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Многочисленные поклонники пары все время просят Тину показать, как выглядит Амазони, и сгорают от любопытства, на кого же похожа малышка. Но пока что, видимо, звезды не намерены никого пускать на свою территорию.

К слову, недавно Тина и Венса признались в любви друг другу с помощью забавных кадров. Оба супруга опубликовали в своих микроблогах фото любимой половинки, написав коротко: «Ты моя жизнь».

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Новости Украины Тина КунакиВенсан Кассель
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