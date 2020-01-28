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Горячая мамочка: Тина Кунаки блеснула аппетитными формами в микро-бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 22:22
Горячая мамочка: Тина Кунаки блеснула аппетитными формами в микро-бикини
Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель порадовала новым фото

Тина Кунаки вот уже которую неделю отдыхает вместе с любимым мужем Венсаном Касселем в Бразилии. За это время девушка продемонстрировать не только свое роскошное тело во всех ракурсах, но и массу стильных купальников. Она блистала в желтом, бледно-лиловом, белом с соблазнительной бахромой… В этот раз юная звезда отдала свое сердце лаконичному черному.

Горячая мамочка: Тина Кунаки блеснула аппетитными формами в микро-бикини

Тина Кунаки в Бразилии (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тина показала фото с пляжа, где нежится в лучах солнца. В кадр попало не только милое личико модели и ее пышные волосы, но и не менее пышные формы и соблазнительные изгибы. Интересно, что черное крошечное бикини, которое примерила Тина – один из самых трендовых вариантов этого незаменимого пляжного "аксессуара". Эту тенденцию подтверждают и многочисленные знаменитости, которые предпочитают зимовать в "теплых краях". Что ж, стильная Кунаки вновь попала "в яблочко"!

Горячая мамочка: Тина Кунаки блеснула аппетитными формами в микро-бикини

Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

В сториз 22-летняя Тина показала и другие фото, где предстала полуобнаженной – купальник едва прикрывает тело супруги знаменитого французского актера. Она показала, как весело они проводят время в компании друзей, делая забавные снимки на память.

Горячая мамочка: Тина Кунаки блеснула аппетитными формами в микро-бикиниГорячая мамочка: Тина Кунаки блеснула аппетитными формами в микро-бикиниВенсан Кассель в кругу друзей (фото: instagram.com/vincentcassel)

К слову, сам Венсан, который намного реже делится кадрами из путешествий и личной жизни, также показал несколько новых фото с отдыха. Правда, его очаровательная супруга на них отсутствует – актер отдыхает в чисто мужской компании. Интересно, что если девушки в этом году выбирают для морских путешествий лаконичный черный, то парни отдали предпочтение буйству красок и принтов. Так, на фото Кассель предстал в плавках ярко-красного оттенка с тропическим принтом. А его спутники примерили варианты еще более броские: темно-синие с цветочным рисунком.

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