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Беременная жена Венсана Касселя полностью обнажилась для глянца

Lite » Мода 13.04.2019 - 16:13
Беременная жена Венсана Касселя полностью обнажилась для глянца
Фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель (instagram.com/tinakunakey)

Черно-белое фото Тины Кунаки украсило обложку журнала Photo

22-летняя жена известного французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки уже совсем скоро станет мамой - девушка находится на последних месяцах беременности. В преддверии радостного события модель решила последовать примеру многих знаменитостей и позировала обнаженной для обложки журнала, а также снялась в провокационной фотосессии. 

Отметим, что в свое время подобные снимки делали Клаудия Шиффер, Деми Мур, Синди Кроуфорд и бывшая жена Касселя Моника Белуччи, от которой у актера есть две дочери. Тина же позировала для французского журнала Photo. Снимки были опубликованы в Instagram девушки, а также стилиста съемки. 

Беременная жена Венсана Касселя полностью обнажилась для глянцаБеременная жена Венсана Касселя полностью обнажилась для глянца

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

А таким было фото Моники Беллуччи.

Беременная жена Венсана Касселя полностью обнажилась для глянца

Фото: Моника Беллуччи (vanityfair.com)

На некоторых кадрах из черно-белой фотосессии Кунаки полностью оголена, на других же запечатлена в одежде своего любимого дизайнера Симона Порта Жакмю.

Беременная жена Венсана Касселя полностью обнажилась для глянца

Беременная жена Венсана Касселя полностью обнажилась для глянцаБеременная жена Венсана Касселя полностью обнажилась для глянца

Фото: Тина Кунаки (newsprima.xyz)

Напомним, о романе 52-летнего актера Венсана Касселя и 22-летней модели Тины Кунаки стало известно летом 2015-го года. Тогда пара отдыхала вместе на Ибице, не скрывая чувств, и попала в объективы папарацци. А 24 августа 2018 года Венсан и Тина официально стали мужем и женой.

 

Фото: Тина Кунаки (newsprima.xyz)

Для Касселя это второй брак. Первый брак с итальянской актрисой Моникой Беллуччи продлился почти 20 лет и распался в 2014 году. У бывших супругов подрастают две дочери — 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони. Для Тины Кунаки будущий ребенок будет первенцем.

Видео: (instagram.com/harold_james)

Напомним, ранее беременная Тина Кунаки показала округлившийся животик на пляже.

Кстати, известная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая после расставания с Венсаном Касселем никак не комментировала свою личную жизнь, впервые рассказала о своем бойфренде. Она призналась, что давно уже состоит в отношениях и вполне счастлива.

А недавно на ужине от знаменитого ювелирного бренда Cartier в Париже Моника Беллуччи блистала вместе с возлюбленным  – 36-летним владельцем арт-галереи Николасом Лефевром.

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