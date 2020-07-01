Полуголая в воде: Рианна демонстрирует роскошное тело в экзотической съемке

Рианна (фото: instagram.com/savagexfenty)

Звезда представила новую рекламную кампанию

Рианна все больше погружается в мир моды, демонстрируя таланты дизайнера, а заодно и модели. Девушка представила новую линию своего бренда нижнего белья Savage X Fenti, которую она создала около двух лет назад. В этот раз съемку было решено провести в локациях экзотических, и не зря – летнее настроение наверняка добавит покупателям энтузиазма. Барбадосская певица примерила комплект ярко-розового кружевного белья, который отлично смотрелся на ее загорелой коже и продемонстрировал тело во всей красе. Образ дополнили яркий макияж, мокрая укладка-волна, а также масса украшений с драгоценными камнями и очки в полупрозрачной оправе. Летний лук завершает ярко-красный маникюр.

Рианна в новой съемке (фото: instagram.com/savagexfenty)

На одном фото певица и бизнесвумен стоит в полный рост. На втором – сидит по пояс в воде, на фоне океанских волн. На всех снимках она сумела продемонстрировать свои роскошные природные данные: пышную грудь, бедра и тонкую талию. Съемка получилась атмосферной и яркой. И поклонники уже засыпали фото в соцсетях восхищенными комментариями. Что ж, нужно признать: Рианна умеет создавать актуальные и стильные вещи.

К слову, помимо Рианны, в фотосессии приняли участие еще несколько девушек. Моделей для кампании подбирали еще весной. Певица сама объявила о поиске новых лиц для летнего промо. Из тысяч поданных заявок было отобрано 4 девушки, первые две красотки уже блистают на странице бренда. Снимки многих моделей, которые не прошли отбор, также разместили на страницах @savagexfenty в Instagram.

Певица сама рекламирует новинки (фото: instagram.com/savagexfenty)

Напомним, певица обожает раскручивать новых звезд подиума. Так, ранее она ошеломила сеть фото своего двойника, которого запостила в личном микроблоге. Девочка по имени Ала приглянулась Рианне тем, что она поразительно похожа на знаменитую певицу. В сети ее взялась раскручивать мама малышки Брии. Ала мечтала стать моделью с самых ранних лет, и благодаря певице шансы многократно увеличились. В благодарность она опубликовала пост, подписав его: "Спасибо, Рианна, за публикацию моего фото. Я всегда хотела быть моделью". Мама девочки также поспешила рассказать всем об аккаунте малышки, пригласив своих подписчиков следовать за Алой.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite