Они идентичны! Рианна показала своего двойника, который уже покоряет сеть

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Певица удивилась сама и удивила поклонников

Рианна, в отличие от большинства знаменитостей по всему миру, не сильно любит показывать свои детские снимки. А потому фото маленькой девочки на странице 31-летняя певицы и бизнес-вумен стали настоящим сюрпризом для поклонников. А когда они поняли, что на снимке позирует не сама Рианна, а ее двойник, то их изумлению не было предела.

"Как?", – только и нашла, что сказать, Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Дело в том, что певица и сама была шокирована снимком, который нашла в сети. "Я чуть не уронила свой телефон. Как?..", – написала Рианна под фото. Поклонники тут же стали предполагать, что это ребенок звезды, ее клон, как минимум – ее сестра-близнец. Многие утверждают, что певица наложила на фото популярный сегодня фильтр. Однако все эти предположения не имеют ничего общего с реальностью.

Мини-копия Рианны мечтает стать моделью (фото: instagram.com/iamhoneyy__)

На самом деле на фото позирует малышка по имени Ала, и она действительно поразительно похожа со знаменитой барбадосской красоткой. Популяризации девочки в сети способствует ее мама Брии, а сама она мечтает стать моделью. У малышки есть свой собственный аккаунт в Instagram, на который уже подписано больше 10 тысяч человек. В благодарность певице она опубликовала пост Рианны, подписав его: "Спасибо, Рианна, за публикацию моего фото. Я всегда хотела быть моделью". Мама девочки также поспешила рассказать всем об аккаунте малышки, пригласив своих подписчиков следовать за Алой.

Рианна не ожидала найти свою "копию" (фото: instagram.com/badgalriri)

Нужно отметить, что тема двойников довольно распространена среди знаменитостей. Люди, похожие на кумиров миллионов, стараются использовать свой шанс и заработать на этом. Как минимум – побольше фолловеров.

Сара Мланга (фото: meghanlookalike.com)

К примеру, не так давно у Меган Маркл объявилось сразу несколько двойников. 36-летняя Сара Мланга на этой волне создала сайт meghanlookalike.com, а также регулярно принимает участие в съемках, где рекламодатели хотели бы видеть саму Меган. Девушка призналась прессе, что поначалу ее смущало такое положение вещей, быть чьей-то копией не особо хотелось. Сейчас же она поняла, что на этом можно отлично заработать.

Эрика Лорен (фото: instagram.com/theericalauren)

Вторая "копия" Маркл оказалась немного пышнее самой герцогини Сассекской. Plus-size модель Эрика Лорен также сразу отметила свое сходство с женой принца Гарри и стала его подчеркивать. Она считает Меган просто очаровательной и сама только за так выглядеть в 37 лет.