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Больше тела: Рианна засветила голую грудь в съемке для знаменитого глянца

Lite » Мода 10.06.2019 - 18:29
Больше тела: Рианна засветила голую грудь в съемке для знаменитого глянца
Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Певица и бизнесвумен блистает на новой обложке

Рианна, которая только недавно восхитила сеть провокационным нарядом, не устает радовать подписчиков. Несколько часов назад 31-летняя певица представила новую работу. Фотосессия для известного глянца получилась смелой и провокационной. На одном фото девушка позирует в полупрозрачном комбинезоне леопардовой расцветки, под которым отлично просматривается голая грудь. Дополняет картину меховая накидка, босоножки на огромных каблуках, изумрудные серьги, яркий макияж с красными губами и "мокрая" укладка. Рианна полулежит на белом диване, закинув на него одну ногу и прикрыв тело боа леопардовой расцветки.

Больше тела: Рианна засветила голую грудь в съемке для знаменитого глянцаБольше тела: Рианна засветила голую грудь в съемке для знаменитого глянцаРианна показала съемку для известного глянца (фото: instagram.com/badgalriri) 

Второй кадр получился не менее чувственным и провокационным, хотя содержит минимум "информации". Девушка стоит голая, с прикрытыми глазами, демонстрируя свои татуировки и роскошное колье с драгоценными камнями.  

Один их кадров журнал опубликовал у себя на официальной странице, подписав пост: «С кем ты встречаешься?». Рианна: «Загугли это». Друзья, бывшие коллеги и будущие партнеры по караоке становятся чем-то личным на обложке нашего летнего номера, ищите на стендах с завтрашнего дня".

Больше тела: Рианна засветила голую грудь в съемке для знаменитого глянцаПевица регулярно радует поклонников новыми горячими кадрами (фото: instagram.com/badgalriri) 

Поклонники тут же взорвались бурными комментариями:

  • Могу сказать только одно: черт
  • Чертовски потрясающая
  • Икона
  • Одолжи мне этот наряд, когда закончишь, сестренка, я живу через дорогу
  • Я не могу дышать
  • Вау, да!
  • Дай нам выдохнуть
  • Мы недостойны тебя
  • Это любовь
  • Ты так красива
  • Ты так мила, моя королева
  • Я надеюсь, что это часть @savagexfenty, потому что мне нужен этот костюм в моей жизни

Больше тела: Рианна засветила голую грудь в съемке для знаменитого глянца

Винни Харлоу на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow) 

К слову, в таком же наряде блистала недавно еще одна признання красавица – канадская модель Винни Харлоу. На вечеринку Met Gala 2019 девушка явилась в откровенном полупрозрачном леопардовом комбинезоне LaQuan Smith, дополнив его корсетом и ботфортами.

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