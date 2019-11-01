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Горячо! Полуобнаженная Рианна показала соблазнительное тело в нижнем белье

Lite » Мода 01.11.2019 - 22:32
Горячо! Полуобнаженная Рианна показала соблазнительное тело в нижнем белье
Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Девушка рекламирует свой бренд Savage X Fenty

Рианна в последние годы все больше времени посвящает не музыке, а бизнесу. Звезда успешно совмещает сразу несколько направлений производства, включая изготовление нижнего белья Savage X Fenty. Здесь она выступает как одним из дизайнеров, активно участвуя в разработке вещей, так и моделью.

Горячо! Полуобнаженная Рианна показала соблазнительное тело в нижнем бельеРианна в новом образе (фото: instagram.com/badgalriri)

Горячая барбадосская красавица, обладающая выдающимися внешними данными, часто демонстрирует новинки на себе. Несколько часов назад она выставила новое «горячее» фото. Певица лежит на розовом дизайнерском диване, надев соблазнительное нижнее белье собственной марки и колготки с надписью Savage X Fenty. Дополняют образ туфли на высоких каблуках, колье, подвески и серьги с крупными камнями, яркий макияж, а также высокая укладка.

Горячо! Полуобнаженная Рианна показала соблазнительное тело в нижнем бельеГорячо! Полуобнаженная Рианна показала соблазнительное тело в нижнем бельеРианна часто рекламирует свое белье сама (фото: instagram.com/badgalriri)

Кадры получились роскошными и стильными, а золотистый фон и метафан, разбросанный по комнате, только добавил торжественности посту. В короткой подписи Рианна рассказала, что готова представить поклонникам новые модели, разработанные при сотрудничестве с ее стилистом.

Свой бренд Fenty она сумела прорекламировать и с помощью культового журнала Vogue, новую обложку которого украсила недавно. Певица для съемки подобрала образы своей марки, которые составили длинные платья со шлейфом, необычными элементами и оборками.

Горячо! Полуобнаженная Рианна показала соблазнительное тело в нижнем бельеРианна с малышом (фото: instagram.com/badgalriri)

Помимо жарких кадров, любит Рианна показать и нечто трогательное. К примеру, недавно она запостила фото с новорожденным ребенком. В подписи она сообщила, что малыш появился на свет в семье ее помощницы – Дженнифер Росалес, а она сама стала счастливой тетей.

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