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Напівгола у воді: Ріанна демонструє розкішне тіло в екзотичній зйомці

Lite » Мода 01.07.2020 - 21:32
Напівгола у воді: Ріанна демонструє розкішне тіло в екзотичній зйомці
Ріанна (фото: instagram.com/savagexfenty)

Зірка представила нову рекламну кампанію

Ріанна все більше занурюється в світ моди, демонструючи таланти дизайнера, а заодно і моделі. Дівчина представила нову лінію свого бренду нижньої білизни Savage X Fenti, яку вона створила близько двох років тому. Цього разу зйомку було вирішено провести в екзотичних локаціях, і не дарма – літній настрій напевно додасть ентузіазму покупцям. Барбадоська співачка приміряла комплект яскраво-рожевої мереживної білизни, який відмінно виглядав на її засмаглій шкірі і продемонстрував тіло у всій красі. Образ доповнили яскравий макіяж, мокра укладка-хвиля, а також маса прикрас з дорогоцінними каменями і окуляри в напівпрозорої оправі. Літній лук завершує яскраво-червоний манікюр.

Напівгола у воді: Ріанна демонструє розкішне тіло в екзотичній зйомці

Ріанна в новій зйомці (фото: instagram.com/savagexfenty)

На одному фото співачка і бізнесвумен стоїть у повний зріст. На другому – сидить по пояс у воді, на фоні океанських хвиль. На всіх знімках вона зуміла продемонструвати свої розкішні природні дані: пишні груди, стегна і тонку талію. Зйомка вийшла атмосферною і яскравою. І шанувальники вже засипали фото в соцмережах захопленими коментарями. Що ж, треба визнати: Ріанна вміє створювати актуальні і стильні речі.

До речі, крім Ріанни, у фотосесії взяли участь ще кілька дівчат. Моделей для кампанії добирали ще навесні. Співачка сама оголосила про пошук нових обличь для літнього промо. З тисяч поданих заявок було відібрано 4 дівчини, перші дві красуні вже блищать на сторінці бренду. Знімки багатьох моделей, які не пройшли відбір, також розмістили на сторінках @savagexfenty в Instagram.

Напівгола у воді: Ріанна демонструє розкішне тіло в екзотичній зйомці

Співачка сама рекламує новинки (фото: instagram.com/savagexfenty)

Нагадаємо, співачка обожнює розкручувати нових зірок подіуму. Так, раніше вона приголомшила мережу фото свого двійника, якого запостила в особистому мікроблозі. Дівчинка по імені Ала сподобалася Ріанні тим, що вона разюче схожа на відому співачку. У мережі її взялася розкручувати мама дівчинки. Ала мріяла стати моделлю з найбільш ранніх років, і завдяки співачці шанси багаторазово збільшилися. В подяку зірці вона опублікувала пост, підписавши його: "Спасибі, Ріанна, за публікацію мого фото. Я завжди хотіла бути моделлю". Мама дівчинки також поспішила розповісти всім про аккаунт малятка, запросивши своїх фанатів слідувати за нею.

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Автор: Lite

Теги Новини України певецРианна
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