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Полуголая среди льдов: Ирина Шейк блистает в новой рекламной кампании известного бренда

Lite » Мода 21.10.2019 - 22:34
Полуголая среди льдов: Ирина Шейк блистает в новой рекламной кампании известного бренда
Ирина Шейк (фото: it.falconeri.com)

Модель демонстрирует новую коллекцию Falconeri

Ирина Шейк поделилась еще одной яркой работой. Она показала кадры из рекламной кампании итальянского бренда Falconeri. Фото, сделанные в Исландии, уже пару раз мелькали на странице 33-летней красавицы, но теперь она показала массу новых снимков, а заодно и нарядов.

Полуголая среди льдов: Ирина Шейк блистает в новой рекламной кампании известного брендаИрина Шейк в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/irinashayk)

Осенне-зимняя коллекция бренда вышла по-настоящему уютной и стильной. Здесь есть мягкие свитера с высокой горловиной, облегающие кофты с запахом, джемперы со спущенной линией плеч и зимняя "классика" – белый с косами свитер, а еще объемное пальто, которое делает девушек зрительно столь хрупкими.

На всех фото, помимо упомянутых вещей, на Ирине нет ничего. Поэтому съемка среди льдов получилась максимально "горячей". Соблазнительные изгибы фигуры звезды, стройные голые ноги и загадочный взгляд – лучшей модели для новой коллекции знаменитой марки сложно придумать.

Полуголая среди льдов: Ирина Шейк блистает в новой рекламной кампании известного брендаПолуголая среди льдов: Ирина Шейк блистает в новой рекламной кампании известного брендаПолуголая среди льдов: Ирина Шейк блистает в новой рекламной кампании известного брендаНовые вещи идеальны для зимы (фото: it.falconeri.com)

"Невероятные моменты, потраченные на съемку новой кампании @falconeriofficial в Исландии. Съемка, которую я никогда не забуду...", – написала Ирина восторженный комментарий. "Восхитительна", "великолепна", "просто волшебная", "богиня", "это любовь", – не могут удержаться от комплиментов поклонники, которые за час поставили Ирине около 150 000 лайков.

Полуголая среди льдов: Ирина Шейк блистает в новой рекламной кампании известного брендаИрина в восторге об съемок (фото: it.falconeri.com)

Напомним, Ирина в последнее время постоянно на виду. Она участвовала в массе шоу на всех четырех Неделях моды. А также регулярно снимается в многочисленных рекламных кампаниях. В числе последних ее достижений – новая коллекция сумок Calvin Klein, осенне-зимняя коллекция Burberry, а также обожаемый всеми девушками мира бренд нижнего белья Intimissimi с их соблазнительными вещами.

Между всеми этими проектами Ирина не забывает уделять 2-летней Лее, опеку над которой они делят вместе с Брэдли Купером.

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Новости Украины модельИрина Шейк
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