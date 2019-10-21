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Напівгола серед льодів: Ірина Шейк блищить в новій рекламній кампанії відомого бренду

Lite » Мода 21.10.2019 - 22:34
Напівгола серед льодів: Ірина Шейк блищить в новій рекламній кампанії відомого бренду
Ірина Шейк (фото: it.falconeri.com)

Модель демонструє нову колекцію Falconeri

Ірина Шейк поділилася ще однією яскравою роботою. Вона показала кадри з рекламної кампанії італійського бренду Falconeri. Фото, зроблені в Ісландії, вже пару разів мелькали на сторінці 33-річної красуні, але тепер вона показала масу нових знімків, а також і нарядів.

Напівгола серед льодів: Ірина Шейк блищить в новій рекламній кампанії відомого брендуІрина Шейк у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/irinashayk)

Осінньо-зимова колекція бренду вийшла по-справжньому затишною і стильною. Тут є м'які светри з високою горловиною, облягаючі кофти, джемпери зі спущеною лінією плечей і зимова "класика" – білий з косами светр, а ще об'ємне пальто, яке робить дівчат зорово чарівно крихкими.

На всіх фото, крім згаданих речей, на Ірині немає нічого. Тому зйомка серед льодів вийшла максимально "гарячою". Спокусливі вигини фігури зірки, стрункі голі ноги і загадковий погляд – кращої моделі для нової колекції знаменитої марки складно придумати.

Напівгола серед льодів: Ірина Шейк блищить в новій рекламній кампанії відомого брендуНапівгола серед льодів: Ірина Шейк блищить в новій рекламній кампанії відомого брендуНапівгола серед льодів: Ірина Шейк блищить в новій рекламній кампанії відомого брендуНові речі ідеальні для зими (фото: it.falconeri.com)

"Неймовірні моменти, проведені на зйомках нової кампанії @falconeriofficial в Ісландії. Зйомка, яку я ніколи не забуду...", – написала Ірина захоплений коментар. "Чудова", "прекрасна", "просто чарівна", "богиня", "це любов", – не можуть утриматися від компліментів шанувальники, які за годину поставили Ірині близько 150 000 лайків.

Напівгола серед льодів: Ірина Шейк блищить в новій рекламній кампанії відомого брендуІрина в захваті про зйомок (фото: it.falconeri.com)

Нагадаємо, Ірина останнім часом постійно на виду. Вона брала участь в масі шоу на всіх чотирьох Тижнях моди. А також регулярно знімається в багатьох рекламних кампаніях. У числі останніх її досягнень – нова колекція сумок Calvin Klein, осінньо-зимова колекція Burberry, а також обожнюваний всіма дівчатами світу бренд нижньої білизни Intimissimi з їх спокусливими речами.

Між усіма цими проектами Ірина не забуває приділяти 2-річної Далі, опіку над якою вони ділять разом з Бредлі Купером.

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Новини України модельІрина Шейк
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