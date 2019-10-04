Вот это ноги! Ирина Шейк блеснула совершенной фигурой в соблазнительном наряде

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала кадр из рекламной кампании

Ирина Шейк, которая в мае стала лицом новой версии аромата Scandal от Jean Paul Gaultier, показала новый кадр из рекламной кампании. Девушка продемонстрировала "горячее" фото: она сидит на белом кресле в роскошном черном наряде. Длинное платье-пальто с высоким разрезом, оголяющим ноги, а под ним только черное белье. Дополнили образ туфли на высоких шпильках, вечерняя укладка и выразительный макияж. "Всегда Scandal", – написала Шейк. Таким образом, по всей видимости, Ирина решила напомнить о парфюме.

Новый кадр из рекламной кампании (фото: instagram.com/irinashayk)

Также на днях она показала жаркие кадры с девичника, который устроила в Нью-Йорке с российской моделью и давней подругой Анной Вялицыной. Девушки не отказали себе в национальных изысках, включая шампанское и бутерброды с икрой. Ирина и Анна надели шелковые халаты с ярким принтом и прекрасно провели время за разговорами и воспоминаниями. "Одна из самых главных причин, почему я прилетела в Нью-Йорк", – написала Анна под фото.

Анна и Ирина (фото: instagram.com/irinashayk)

А недавно ее засняли за походом по магазинам в компании фотографа Роана Папье. Ирина для этого выхода выбрала весьма необычный образ: черные велосипедки, двухцветное укороченное поло с белыми манжетами от adidas, а также белые кеды и небольшая сумочка. Завершающий штрих – черные солнцезащитные очки и массивная цепочка на шее. Друзья прокатились на машине, прогулялись по городу, перекусили кукурузой и просто весело провели время.

Ирина и Жан-Поль Готье (фото: instagram.com/irinashayk)

Но за работой на всех мировых подиумах и встречами с друзьями не забывает Ирина и о материнстве. Папарацци регулярно застают молодую маму и ее 2-летнюю дочь за прогулками по Нью-Йорку. Теперь опека малышки разделена между звездными родителями, и Лея проводит половину времени с Шейк, половину – с Купером.