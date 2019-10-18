Полуголая и с алыми губами: Ирина Шейк в образе женщины-вамп блистает в Нью-Йорке

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель посетила шоу Пэт Макграт

Ирина Шейк в последнее время блистает в образах один другого краше. Кажется, девушка решила доказать всему миру, что после непростого периода в личной жизни дела у нее отлично. На днях она участвовала в открытии нового бутика Falconeri. Туда знаменитая модель выбрала образ total black, который сделал ее загадочной и соблазнительной. Черный топ и облегающая юбка с высоким разрезом подчеркнули все достоинства фигуры 33-летней красотки. Фото вызвали настоящий ажиотаж в сети.

Ирина на презентации дома (фото: instagram.com/irinashayk)

Но на этом Ирина не остановилась. Вчера, 17 октября, известная визажистка Пэт Макграт устроила презентацию новой коллекции собственного косметического бренда. В линию вошли палетки теней и помады, главная отличительная особенностей которых – блестки и сияние, которые обожает королева мейк-апа. Серия будет представлена в Sephora, с которой Шейк также давно сотрудничает.

Сексуальные кадры из сториз Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

На мероприятие Ирина отправилась в компании еще одной знаменитой модели – Анны Вьялицына. Напомним, девушки давно дружат, а недавно даже устроили девичник с традиционными национальными угощениями. Благодаря многочисленным показам и шоу они сдружились и с признанной королевой мейк-апа Пэт, а потому на ее презентации не могли не засветиться.

Ирина, Анна и Пэт (фото: instagram.com/irinashayk)

На ивент Ирина надела красное шелковое платье в бельевом стиле с откровенным декольте и высокими разрезами на бедрах. Дополнили сексуальный образ изысканное колье с драгоценными камнями, а также яркий макияж с алыми губами. Волосы Шейк убрала в гладкую прическу. Анна появилась в более нежном луке – желтое мини-платье с принтом в виде цепей и бледно-розовые губы идеально подчеркнули нежный образ блондинки. На фото они запечатлены с самой виновницей торжества. «Мать показывает нам, как это делается!, – написала Ирина под фото.

Анна и Ирина давно дружат (фото: instagram.com/irinashayk)

Не прошло и нескольких часов, как пост собрал максимум лайков и комментариев. Интересно, что этот снимок отметили своими восторгами не только поклонники Ирины, но и множество звезд, включая Беллу Хадид.