Полуголая Белла Хадид демонстрирует роскошное тело в провокационной съемке

Белла Хадид сегодня буквально нарасхват. 23-летняя модель, которая в прошлом году заслужила статус самой красивой девушки в мире, не устает сниматься в многочисленных проектах. Причем со временем они становятся все более провокационными. Одна из последних таких съемок – для Love magazine, издания, известного своими откровенными проектами.

Белла любит обнажаться (фото: instagram.com/bellahadid)

В съемке Белла примерила много необычных нарядов, которые дополняет яркий вызывающий макияж. На некоторых фото она красуется в виде Венеры, вышедшей из пены морской, с обнаженной грудью. На других предстала полуголой, со следами обуви на лице и теле. Есть кадры, где она примерила ультрамодные вещи, которые дополнили экстравагантные аксессуары. Большинство же из них демонстрируют стройное совершенное тело юной модели и ее рпиродную чувственность.

Белле не привыкать демонстрировать свое тело (фото: instagram.com/bellahadid)

«Белла Хадид достигла той стратосферной позиции в своей карьере, где она может делать все, что захочет, черт возьми… Однако она не всегда обладала уверенностью в себе, которой она обладает сегодня. В # LOVE23 она рассказывает о том, как недавно использовала свою платформу, чтобы обсудить психическое здоровье и добраться до места, где она чувствует себя комфортно в своей коже", – написали редактора глянца в Instagram и пригласили купить версию журнала.

«...Я попала в такое место, где я могу видеть себя по-другому и в более ярком свете. Я знаю, насколько усердно я работаю, и сколько времени я потратила на то, чтобы стать лучшей, кем я могу быть в данный момент времени. Чтобы мне было легче работать, и быть уверенной в себе при этом», – прокомментировлаа модлеь съемку.

Белла в новой съемке (фото: instagram.com/bellahadid)

Также младшая Хадид дала откровенное интервью. Девушка рассказала, что всегда была увлечена фотографией: в возрасте от девяти до семнадцати лет она буквально не выпускала камеру из рук. «Я фотографировала своих друзей, строила декорации, делала свое собственное освещение, причесывала и делала макияж. Но макияж, который я делала, был немного темнее и смертоноснее, чем то, что вы видите сейчас, хаха. У меня были действительно хорошие друзья, которые мне помогали, но я просто любила создавать моменты и персонажей. Мне было просто весело», – откровенничает модель.