В мужских брюках и с голым животом: Белла Хадид блеснула идеальным прессом в пикантном наряде

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель отправилась на Неделю мужской моды

Белла Хадид – одна из самых востребованных моделей современности, без участия или присутствия которой не обходится практически ни одно модное шоу. На днях 23-летняя красавица отправилась в Париж, где посетила показ мужской коллекции Louis Vuitton. На шоу она примерила очередной стильный образ, который уже успел стать одним из самых обсуждаемых на светских порталах. Белла, которая обожает неординарные луки, в этот раз также примерила весьма экстравагантный наряд.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ младшей Хадид составили темно-синие брюки из мужской коллекции, а также кроп-топ с логотипом бренда им в тон, который лентами крепился к шее. В комплект к ним Белле подобрали стильные золотистые украшения: массивное колье-цепочка, серьги-кольца, а также несколько браслетов и колец. Сверху уже ставшая настоящей иконой стиля звезда накинула объемное бежевое пальто, украшенное крупными накладными элементами. Также Хадид сделали одну из самым популярных укладок сегодня среди знаменитостей: переплетенные и собранные на затылке волосы с выпущенными концами и прядями у висков. Такая укладка вернулась из прошлых времен и обещает стать хитом будущего года, и Белла, как истинный трендсеттер, уже вовсю ее использует.

Образ Беллы продуман до мелочей (фото: instagram.com/bellahadid)

Завершает образ макияж в песочно-коричневых оттенках: тени Белле нанесли практически до бровей, губы подчеркнули с помощью карандаша, а всю кожу покрыли золотистым сиянием. Выглядела Белла просто обворожительно!

Белла в стильном образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Примечательно, что на показ она пришла одна, без своей не менее популярной сестры – Джиджи. Старшая Хадид не столь активна в соцсетях. Как-то он призналась, что старается проводить больше времени в реальной жизни. К тому же недавно девушка помирилась со своим бойфрендом, Зейном Маликом, с которым они расставались на целый год. Так что теперь виртуальной реальности красотки будет уделять еще меньше внимания.